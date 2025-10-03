पतंजलि और भारतीय हॉकी का साझा सफर: राष्ट्रीय गौरव को नई ऊंचाई देने की कोशिश

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सपतंजलि और भारतीय हॉकी का साझा सफर: राष्ट्रीय गौरव को नई ऊंचाई देने की कोशिश

पतंजलि आयुर्वेद और भारतीय हॉकी टीम की साझेदारी खेल जगत में उत्साह लाई है. पतंजलि टीम को आर्थिक मदद और आयुर्वेदिक उत्पाद प्रदान करेगा, जिससे खिलाड़ियों की ऊर्जा, स्टैमिना और रिकवरी में सुधार होगा.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 03 Oct 2025 08:55 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय हॉकी आज फिर से अपनी खोई हुई चमक लौटाने की राह पर है. इस सफर में अब पतंजलि आयुर्वेद ने कदम रखा है. कंपनी ने बताया है कि पतंजलि और भारतीय हॉकी टीम के बीच हाल ही में हुई साझेदारी ने खेल जगत में हलचल मचा दी है. यह पार्टनरशिप न सिर्फ खिलाड़ियों को मजबूत बनाएगी, बल्कि पूरे देश में राष्ट्रीय गौरव की भावना को भी बढ़ावा देगी. 

पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि अब खेल के क्षेत्र में भी सक्रिय हो रही है. इस साझेदारी से हॉकी टीम को आर्थिक मदद मिलेगी, जो खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और टूर्नामेंट में भागीदारी को आसान बनाएगी.

यह पार्टनरशिप कैसे काम कर रही है?

पतंजलि का दावा है, ''कंपनी भारतीय हॉकी टीम को न सिर्फ पैसे की मदद दे रही है, बल्कि अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी मुहैया करा रही है. ये उत्पाद खिलाड़ियों की ऊर्जा बढ़ाते हैं, स्टैमिना मजबूत करते हैं और चोटों से जल्दी रिकवर करने में मदद करते हैं. उदाहरण के तौर पर, हॉकी प्लेयर्स को पतंजलि के हर्बल जूस और प्रोटीन शेक दिए जा रहे हैं, जो केमिकल-फ्री हैं. इससे खिलाड़ी नेचुरल तरीके से फिट रहते हैं. पहले हॉकी टीम को फंडिंग की कमी महसूस होती थी, लेकिन अब यह साझेदारी टीम को नई दिशा दे रही है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन के लिए यह मदद बहुत बड़ी साबित हो सकती है.''

आयुर्वेद को खेल से जोड़कर मजबूत होंगी देश की जड़ें- पतंजलि

पतंजलि का कहना है, ''राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि खेल को संस्कृति से जोड़ना भी है. पतंजलि का मानना है कि आयुर्वेद भारतीय परंपरा का हिस्सा है और इसे खेल से जोड़कर हम अपने देश की जड़ों को मजबूत कर सकते हैं. हॉकी, जो स्वतंत्र भारत का प्रतीक रही है, आज फिर से युवाओं को प्रेरित कर रही है. इस साझेदारी से न सिर्फ खिलाड़ी मजबूत होंगे, बल्कि लाखों फैंस में देशभक्ति की भावना जागेगी. हाल के ओलंपिक और एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम के ब्रॉन्ज मेडल ने तो वैसे ही गर्व भरा था, अब पतंजलि की मदद से आने वाले टूर्नामेंट में और बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है.''

पतंजलि का दावा है, ''कंपनी ने पहले भी कुश्ती और अन्य खेलों को स्पॉन्सर किया है, लेकिन हॉकी के साथ यह पार्टनरशिप खास है. कंपनी का कहना है कि यह कदम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में है. खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कैंप में आयुर्वेदिक थेरेपी मिलेगी, जो तनाव कम करेगी और फोकस बढ़ाएगी. इससे नई पीढ़ी के खिलाड़ी भी प्रोत्साहित होंगे.''

Published at : 03 Oct 2025 08:55 AM (IST)
