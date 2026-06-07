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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'दो ICC ट्रॉफी जीतकर लाओ...', शुभमन गिल को BCCI का क्लियर मैसेज, टी20 से परमानेंट बाहर!

'दो ICC ट्रॉफी जीतकर लाओ...', शुभमन गिल को BCCI का क्लियर मैसेज, टी20 से परमानेंट बाहर!

BCCI Clear Message to Shubman Gill: शुभमन गिल को टी20 टीम में नहीं चुना गया है. बीसीसीआई ने गिल को अगले 2 बड़े इवेंट्स पर फोकस करने का साफ संदेश दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Jun 2026 08:23 PM (IST)
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मई 2025 में रोहित शर्मा की टेस्ट रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी गई थी. टेस्ट के बाद उन्हें वनडे टीम की कप्तानी भी मिली. मगर टी20 टीम में दूर-दूर तक उनका नाम नहीं है. बेहतरीन आईपीएल 2026 सीजन के बावजूद शुभमन गिल को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया. 

गिल ने आईपीएल 2026 में कुल 732 रन बनाए थे. इसके बावजूद टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने एक अलग राह चुनी है, क्योंकि उन्होंने अपने प्लान से गिल को बाहर रखा है. इंग्लैंड और आयरलैंड टूर के लिए ओपनिंग और टॉप ऑर्डर के विकल्प के तौर पर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन का चयन हुआ है. इसी बीच अपडेट सामने आया है कि गिल को वनडे और टेस्ट पर पूरा फोकस रखने के लिए कहा गया है.

गिल को मिला संदेश

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया सेलेक्टर्स को यह चिंता है कि शुभमन गिल पर तीनों फॉर्मेट खेलने से किसी भी तरह का दबाव नहीं आना चाहिए. क्योंकि अगले 18 महीनों में भारतीय टीम को खूब सारा क्रिकेट खेलना है, ऐसे में शायद किसी भी खिलाड़ी के लिए तीनों फॉर्मेट में पूरे जोश के साथ खेल पाना लगभग असंभव है.

बीसीआई के सूत्र ने बताया कि गिल को साफ संदेश पहुंचा दिया गया है कि उन्हें अगले दो आईसीसी इवेंट्स पर फोकस करना है. पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का फाइनल और दूसरा 2027 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप.

यह भी पढ़ें: अगर ऐसा हुआ तो दूसरी पारी बिना खेले अफगानिस्तान को हरा देगी टीम इंडिया, जानें ICC का नियम

क्या टी20 टीम में वापस आएंगे?

गिल के टी20 क्रिकेट में भविष्य को लेकर फिलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है. खराब फॉर्म के कारण उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जगह से हाथ धोना पड़ा था. इस विषय पर बीसीसीआई के सूत्र ने बताया कि 2028 में होने वाले दोनों बड़े इवेंट्स (टी20 वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स 2028) में अभी काफी समय है. इसलिए 2 साल बाद के समय को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन कैसी फॉर्म में होगा और कौन कितना फिट होगा?

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Jun 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team BCCI TEAM INDIA SHUBMAN GILL
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