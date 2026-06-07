एक मैच में गिरे 40 विकेट, 150वें टेस्ट में इंग्लैंड की ऐतिहासिक जीत, बेन स्टोक्स ने रचा इतिहास

इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट में न्यूजीलैंड को 115 रनों से हरा दिया है. चौथी पारी में न्यूजीलैंड को 254 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन जवाब में कीवी टीम केवल 38 रन ही बना पाई. यह लॉर्ड्स मैदान पर खेला गया 150वां टेस्ट मैच था, जिसपर बतौर कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है.

बेन स्टोक्स ने अब इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों की लिस्ट में एलिस्टर कुक और एंड्रयू स्ट्रॉस की बराबरी कर ली है. यह बेन स्टोक्स की बतौर कप्तान 24वीं टेस्ट जीत रही. स्ट्रॉस और कुक ने भी कप्तान रहते इंग्लैंड के लिए 24 टेस्ट मैच जीते थे. इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाले कप्तान जो रूट हैं, जिनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने 27 मुकाबले जीते थे.

एक मैच में 40 विकेट

पिछले कुछ समय में ऐसा बहुत कम देखा गया है, जब किसी टेस्ट मैच में सभी 40 विकेट गिर गए हों. इंग्लैंड ने पहली और दूसरी पारी में क्रमशः 140 रन और 226 रन बनाए थे. वहीं न्यूजीलैंड ने अपनी पहली और दूसरी पारी में क्रमशः 113 रन और 138 रन बनाए. मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज न्यूजीलैंड के नाथन स्मिथ रहे, जिन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर 9 विकेट झटके. वहीं इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिन्सन और गस एटकिंसन ने 7-7 विकेट लिए.

इंग्लैंड ने जीता 150वां टेस्ट

लॉर्ड्स मैदान इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों की मेजबानी करने वाला स्टेडियम है. लॉर्ड्स पर 150वें टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी 140 रनों पर सिमट गई थी. न्यूजीलैंड पहली पारी में 113 रन बना पाई, जिससे इंग्लैंड को 27 रनों की मामूली बढ़त हासिल हुई, जो आगे चलकर बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई.

दूसरी पारी में भी इंग्लैंड का मिडिल और लोवर ऑर्डर फ्लॉप रहा, लेकिन बेन डकेट के 33 रन और एमिलियो गे की 57 रनों की पारी की बदौलत इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 226 रन बना दिए. पहली पारी में बढ़त के आधार पर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 254 रनों का लक्ष्य दिया. डेवोन कॉनवे ने 41 और ग्लेन फिलिप्स ने 44 रनों की पारी खेल न्यूजीलैंड को मैच में बनाए रखने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन हार को टाल नहीं पाए.

यह भी पढ़ें;

अफगानिस्तान को हराया तो भी WTC में नहीं मिलेगा टीम इंडिया को फायदा? वजह हैरान करने वाली