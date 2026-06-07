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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट12 जून से शुरू हो रहा इतिहास का सबसे बड़ा टी20 वर्ल्ड कप, भारत कब-कब खेलेगा अपने मैच

12 जून से शुरू हो रहा इतिहास का सबसे बड़ा टी20 वर्ल्ड कप, भारत कब-कब खेलेगा अपने मैच

India Schedule Womens T20 World Cup 2026: इतिहास का सबसे बड़ा टी20 वर्ल्ड कप 12 जून से शुरू हो रहा है, जिसमें दुनिया के 12 देश भाग लेने वाले हैं. देखें भारत के मैच कब-कब होंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Jun 2026 09:20 PM (IST)
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अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के चेयरमैन जय शाह ने 2026 के विश्व कप को इतिहास का सबसे बड़ा टी20 वर्ल्ड कप बताया. उन्होंने भारत, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया समेत सभी टीमों को शुभकामनाएं दी हैं. दरअसल 12 जून से 2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. पहली बार महिला टी20 वर्ल्ड कप में 12 टीम भाग लेने जा रही हैं, इसलिए जय शाह ने इसे सबसे बड़ा विश्व कप बताया.

इस बार महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं. 12 जून को पहला मैच खेला जाएगा और फाइनल 5 जुलाई को खेला जाना है. बता दें कि टीम इंडिया ने कभी यह खिताब नहीं जीता है, लेकिन इस बार हरमानप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इतिहास रचना चाहेगी. यहां देख लीजिए भारतीय टीम का पूरा वर्ल्ड कप शेड्यूल.

इस बार दुनिया की 12 टीम महिला टी20 वर्ल्ड कप में भाग ले रही हैं, जिन्हें सात-सात के 2 ग्रुप में बांटा गया है. भारत को ग्रुप ए में रखा गया है, जिसका पहला मैच 14 जून को पाकिस्तान के साथ होना है.

ग्रुप A - भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका

ग्रुप B - इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड और स्कॉटलैंड

भारत का टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल

भारतीय टीम अपना सबसे पहला मैच 14 जून को पाकिस्तान के साथ खेलेगी. 17 जून को नीदरलैंड्स और उसके चार दिन बाद टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के साथ भिड़ना है. दक्षिण अफ्रीका पिछली 2 बार की उपविजेता रही है. 25 जून को टीम इंडिया का मैच बांग्लादेश के साथ होना है और आखिरी लीग मैच 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा.

  • 14 जून - भारत बनाम पाकिस्तान
  • 17 जून - भारत बनाम नीदरलैंड्स
  • 21 जून - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका
  • 25 जून - भारत बनाम बांग्लादेश
  • 28 जून - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Jun 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
India Cricket Schedule India Womens Cricket Team Womens T20 World Cup 2026
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