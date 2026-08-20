हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को धोया, अमित शाह ने यूं दी बधाई

बीते बुधवार हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया. टीम इंडिया के लिए यह जीत बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि जीत दर्ज करके वह अगले चरण में पहुंच गई है. अगर भारतीय टीम यह मुकाबला हार जाती तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती. भारत के लिए इस मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल, अभिषेक ने 2 गोल और हार्दिक सिंह ने एक गोल किया. भारत के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस यादगार जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई दी है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा - हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान पर जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई. खेल पर शानदार पकड़ और अच्छी स्किल्स के साथ आपने दशकों से चले आ रहे भारत के दबदबे को बनाए रखा है. आने वाले मैचों के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं."

19 अगस्त को खेले गए इस हॉकी वर्ल्ड कप मैच से पहले भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को हाई-फाइव दिया. वहीं जब मुकाबला समाप्त हुआ तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ भी मिलाया. दरअसल पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ नो-हैंडशेक पॉलिसी अपनाई हुई है, लेकिन हॉकी टीम ने ऐसा नहीं किया.

Congratulations to Team India for defeating Pakistan in today’s match at the Hockey World Cup 2026.



With spectacular command of the game and thrilling sporting skills, you have upheld India’s decade-long dominance.

My best wishes for the matches to come.#INDvsPAK pic.twitter.com/auW180MIeg — Amit Shah (@AmitShah) August 19, 2026

दरअसल हॉकी इंडिया ने पिछले साल नवंबर में एक स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि वह क्रिकेट टीम की तरह नो-हैंडशेक पॉलिसी नहीं अपनाएगा. वह ओलंपिक नियम और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन (FIH) द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करेगा.

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दूसरे राउंड में पहुंचा भारत

पहले राउंड में 3 मैचों में दो जीत दर्ज करके भारत दूसरे राउंड में पहुंच गया है. दूसरे राउंड में उसे ग्रुप ई में रखा गया है, जिसमें इंग्लैंड पहले ही जगह बना चुका है. इस ग्रुप की बाकी दो टीम पहले राउंड में ग्रुप A से आएंगी. ग्रुप ए में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम दूसरे राउंड के भारत और इंग्लैंड के साथ ग्रुप ई को शेयर करेंगी.

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