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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyहॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को धोया, अमित शाह ने यूं दी बधाई

हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को धोया, अमित शाह ने यूं दी बधाई

Amit Shah Congratulates Team India, Hockey: हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार को भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया. इस जीत के लिए अमित शाह ने टीम इंडिया को बधाई दी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Aug 2026 02:48 PM (IST)
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बीते बुधवार हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया. टीम इंडिया के लिए यह जीत बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि जीत दर्ज करके वह अगले चरण में पहुंच गई है. अगर भारतीय टीम यह मुकाबला हार जाती तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती. भारत के लिए इस मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल, अभिषेक ने 2 गोल और हार्दिक सिंह ने एक गोल किया. भारत के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस यादगार जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई दी है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा - हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान पर जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई. खेल पर शानदार पकड़ और अच्छी स्किल्स के साथ आपने दशकों से चले आ रहे भारत के दबदबे को बनाए रखा है. आने वाले मैचों के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं."

19 अगस्त को खेले गए इस हॉकी वर्ल्ड कप मैच से पहले भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को हाई-फाइव दिया. वहीं जब मुकाबला समाप्त हुआ तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ भी मिलाया. दरअसल पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ नो-हैंडशेक पॉलिसी अपनाई हुई है, लेकिन हॉकी टीम ने ऐसा नहीं किया. 

दरअसल हॉकी इंडिया ने पिछले साल नवंबर में एक स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि वह क्रिकेट टीम की तरह नो-हैंडशेक पॉलिसी नहीं अपनाएगा. वह ओलंपिक नियम और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन (FIH) द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करेगा.

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दूसरे राउंड में पहुंचा भारत

पहले राउंड में 3 मैचों में दो जीत दर्ज करके भारत दूसरे राउंड में पहुंच गया है. दूसरे राउंड में उसे ग्रुप ई में रखा गया है, जिसमें इंग्लैंड पहले ही जगह बना चुका है. इस ग्रुप की बाकी दो टीम पहले राउंड में ग्रुप A से आएंगी. ग्रुप ए में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम दूसरे राउंड के भारत और इंग्लैंड के साथ ग्रुप ई को शेयर करेंगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Aug 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
TEAM INDIA AMIT SHAH Hockey World Cup 2026
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