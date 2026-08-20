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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyABP EXCLUSIVE: 'दबदबा है, दबदबा रहेगा...', भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद बोले पूर्व हॉकी कोच हरेन्द्र सिंह

ABP EXCLUSIVE: 'दबदबा है, दबदबा रहेगा...', भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद बोले पूर्व हॉकी कोच हरेन्द्र सिंह

ABP EXCLUSIVE: हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया. भारत की जीत पर पूर्व कोच हरेन्द्र सिंह ने एबीपी से बात की.

Written By : रवीश बिष्ट |  Updated at : 20 Aug 2026 10:53 AM (IST)
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हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की. भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर एक बार फिर उस पर अपना दबदबा कायम रखा. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने अपने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल किया और अगले राउंड के लिए भी क्वालीफाई कर लिया.

भारत की इस शानदार जीत और टीम के प्रदर्शन पर एबीपी न्यूज ने पूर्व भारतीय हॉकी कोच हरेंद्र सिंह से खास बातचीत की. इस दौरान हरेंद्र सिंह ने भारतीय टीम की आक्रामक रणनीति, हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक के शानदार प्रदर्शन, डिफेंस की कमजोरियों और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लगातार बढ़ते दबदबे पर अपनी राय रखी. पेश है उस खास बातचीत के कुछ अंश.

सवाल 1: सबसे पहले 5-3 की इस शानदार जीत को आप किस तरह से देखते हैं? क्या भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी रणनीति को पूरी तरह से सही तरीके से लागू किया?

हरेंद्र सिंह: सबसे पहले मैं हरमनप्रीत सिंह और क्रेग फुल्टन की टीम को इस शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं. पहले और दूसरे क्वार्टर में भारत ने जिस तरह की आक्रामक रणनीति अपनाई, वह काफी प्रभावी रही. तीसरे क्वार्टर में हमने थोड़ा होल्ड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कुछ मौके मिले. लेकिन ओवरऑल 5-3 बहुत अच्छा रिजल्ट है. यह दिखाता है कि भारतीय टीम के लाइनअप में काफी ज्यादा डेप्थ है.

सवाल 2: भारत ने शुरुआती मिनटों में ही पाकिस्तान पर दबाव बना दिया. क्या आपको लगता है कि तेज शुरुआत इस मैच का टर्निंग पॉइंट रही?

हरेंद्र सिंह: बिल्कुल, यह एक अच्छी रणनीति थी कि भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक हॉकी खेली. फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में इसका हमें काफी फायदा मिला. ऑफेंस और डिफेंस के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिला. हमने आक्रामक हॉकी भी खेली और साथ ही हमारा डिफेंस भी काफी मजबूत रहा. इस कॉम्बिनेशन ने भारत को शुरुआती बढ़त बनाने में मदद की.

सवाल 3: हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक ने दो-दो गोल किए. दोनों के प्रदर्शन को आप किस तरह आंकेंगे?

हरेंद्र सिंह: हरमनप्रीत सिंह 2016 से भारतीय टीम का इंटीग्रल पार्ट हैं. वह दुनिया के बेहतरीन पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट में से एक हैं. जब टीम को उनकी जरूरत होती है, वह खड़े होते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं. अभिषेक के प्रदर्शन से मुझे बहुत खुशी हुई. उन्होंने वर्ल्ड क्लास गोल किया. रिवर्स फ्लिक पर उन्होंने जिस तरह गोल किया, वह दर्शाता है कि इस खिलाड़ी की क्षमता कितनी ज्यादा है. यह गोल उनकी स्किल और क्लास को दिखाता है.

सवाल 4: भारत ने पांच गोल किए, लेकिन पाकिस्तान को तीन गोल भी दिए. क्या डिफेंस को लेकर अभी भी कुछ चिंताएं हैं?

हरेंद्र सिंह: तीन गोल खाने का मतलब है कि हम मैच के कुछ पैचेज में थोड़े कमजोर हुए और हमने पाकिस्तान को रूम दिया. उनके कुछ स्ट्राइकर्स काफी अच्छे हैं. वे साइड में जाने की बजाय सीधे अटैक करते हैं और उसमें सफल भी रहे. हार्दिक ने जो लूज बॉल उठाई, जहां से गोल हुआ, वहां हम थोड़े लेथार्जिक हो गए थे. लेकिन हमारी टीम में डेप्थ है जिसकी वजह से पाकिस्तान बराबरी नहीं कर सका.

सवाल 5: पेनल्टी कॉर्नर में भारत की सफलता कितनी महत्वपूर्ण रही? हरमनप्रीत की ड्रैग फ्लिकिंग ने मैच में कितना अंतर पैदा किया?

हरेंद्र सिंह: हरमनप्रीत का पेनल्टी कॉर्नर दुनिया में सबसे अच्छा है. वह लगभग हर मैच में स्कोर कर रहे हैं. लेकिन यह सिर्फ ड्रैग फ्लिकिंग की बात नहीं है. हरमन स्लैप शॉट मारने में भी माहिर हैं. पाकिस्तान के खिलाफ राजिंदर ने जो पास दिया था, उसमें हरमन ने ड्रैग फ्लिक के बजाय स्लैप शॉट का इस्तेमाल किया और उसे गोल में तब्दील कर दिया. यही उनकी खासियत है कि उनके पास गोल करने के कई तरीके हैं.

सवाल 6: भारत का पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दबदबा देखने को मिल रहा है. क्या आपको लगता है कि इस मुकाबले में मनोवैज्ञानिक बढ़त भी पूरी तरह भारत के पास आ चुकी है?

हरेंद्र सिंह: दबदबा है और दबदबा रहेगा. इंडिया सिर्फ फिजिकल हॉकी में ही नहीं, बल्कि स्किल्स में भी काफी ज्यादा आगे है. 2009 में हमारी हॉकी टीम ने यह तय किया था कि भारत-पाकिस्तान के मैच को हम एक नॉर्मल मैच की तरह लेंगे. हम इस मुकाबले को हाइप नहीं करेंगे. तब से लेकर अब तक हमने पाकिस्तान को बहुत हराया है. सिर्फ हराया ही नहीं है, बल्कि कई बार बड़े गोल मार्जिन से भी हराया ह.।एशिया में अभी भारत से अच्छी कोई टीम नहीं है. भारत का पाकिस्तान के ऊपर जो दबदबा है, वह अगले दस साल तक भी रहने वाला है.

सवाल 7: क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ खेलने से पहले ही दबाव में आ जाता है?

हरेंद्र सिंह: अगर आप लगातार हारते हैं तो आपके दिमाग में यह बात आने लगती है कि अब हमें नहीं हारना है. यही चीज प्रेशर क्रिएट करने लगती है. ताहिर जमान, हसन सरदार और शहबाज. यह पाकिस्तान की हॉकी का एक दौर था, जो अब निकल चुका है. उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी उनके पास वह स्ट्रक्चर नहीं है. वे भारत के खिलाफ ज्यादा सावधानी से खेलते हैं, जिसका इंडिया अटैकिंग हॉकी खेलकर जवाब देती है और उन्हें पस्त कर देती है.

About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 20 Aug 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Hockey World Cup Harendra Singh Hockey World Cup 2026
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