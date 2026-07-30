'भगवा' जर्सी पर हॉकी इंडिया ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों चुना ये रंग

Hockey India Saffron Jersey Clarification: हॉकी इंडिया ने जर्सी के 'भगवा' कलर को लेकर बात की. अगले महीने होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की पुरुष और महिला टीमों की जर्सी का कलर भगवा यानी सैफ्रॉन चुना गया था. इस पर भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान विरेन रासक्विन्हा ने सवाल खड़ा किया था. अब हॉकी इंडिया की तरफ से इस पर चुप्पी तोड़ी गई और बताया गया कि इस इस कलर का चुनाव क्यों किया गया.

नीले की बजाय क्यों चुना गया भगवा रंग?

जर्सी के कलर को लेकर एक बयान जारी कर हॉकी इंडिया ने कहा, "हम आपको बताना चाहते हैं कि जर्सी का रंग बदलने का फैसला सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों की सिफारिशों और उनसे हुई विस्तृत बातचीत के आधार पर लिया गया था."

VIDEO | Hockey India President Dilip Kumar Tirkey, says, "On 15th August, both the men's and women's teams are going to play in the World Cup. As far as the jersey change is concerned, there is no pressure from anyone. I would like to clarify this. The request came from the… pic.twitter.com/BYg7axgZz7 — Press Trust of India (@PTI_News) July 30, 2026

आगे लिखा गया, "पहली सोच तकनीकी थी. यह देखा गया कि नीली जर्सी नीले रंग की आर्टिफिशियल खेल सतह के साथ घुलमिल जाती थी, जो अब अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैदानों का मानक रंग है. इस दृश्य समानता से खिलाड़ियों के लिए मैदान पर स्पष्टता और दृश्यता प्रभावित होती थी."

जर्सी का अनावरण करते हुए हॉकी इंडिया ने एक वीडियो शेयर की थी. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया था, "पेश करते हैं भारत की नई जर्सी! हर टांका एक कहानी बताता है. हर पैटर्न, हर रंग भारत का गौरव समेटे हुए है. हमारी टीमें FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स 2026 में एक बार फिर देश का मान बढ़ाने के लिए तैयार हैं."

I must say that @TheHockeyIndia has done many good things for 🇮🇳 🏑. But this is embarrassing. The legacy & identity of the Indian team has always been BLUE. I wore the Blue jersey with pride for many years. Fans want to see our Indian team in blue. What is the logic of orange? https://t.co/apDnJkTld4 — Viren Rasquinha (@virenrasquinha) July 29, 2026

भगवा रंग को लेकर क्या बोले थे पूर्व कप्तान?

जर्सी के भगवा कलर पर पूर्व कप्तान विरेन रासक्विन्हा ने सोशल मीडिया पर लिखा था, "मैं जरूर कहूंगा कि हॉकी इंडिया ने भारत के लिए कई अच्छी चीजें की हैं, लेकिन यह शर्मनाक है. भारतीय टीम की पहचान और विरासत हमेशा से 'नीला' रंग रही है. मैंने कई सालों तक गर्व के साथ नीली जर्सी पहनी है. फैंस हमारी भारतीय टीम को नीले रंग में देखना चाहते हैं. ऑरेंज रंग का क्या लॉजिक है?"

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