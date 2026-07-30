139 मैचों में पहली बार हुआ ऐसा, कुलदीप यादव ने बना डाला नया रिकॉर्ड

भारतीय टीम के स्टार लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव इन दिनों इंग्लैंड में खेले जा रहे वनडे कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में उन्हें एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब काउंटी क्रिकेट में उन्होंने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से प्रभावित किया है. यॉर्कशायर के लिए खेलते हुए कुलदीप लगातार टीम की जीत में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

वनडे सीरीज के दौरान बेंच पर बैठने के बाद कुलदीप ने इंग्लैंड में यॉर्कशायर क्लब के साथ करार किया. इस फैसले का असर मैदान पर भी साफ दिखाई दे रहा है. उन्होंने अब तक तीन मुकाबलों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खुद को साबित किया है. गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव ने तीन मैचों में छह विकेट अपने नाम किए हैं. खास बात यह है कि उन्होंने हर मुकाबले में दो-दो विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उन्होंने 26.5 ओवर गेंदबाजी की और केवल 4.88 की शानदार इकॉनमी से रन खर्च किए. उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.





यॉर्कशायर की टीम को कुलदीप के आने से पहले हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके शामिल होने के बाद टीम ने लगातार तीन मुकाबलों में जीत दर्ज की है. इससे साफ है कि भारतीय स्पिनर टीम के लिए कितने प्रभावशाली साबित हो रहे हैं. सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, कुलदीप यादव ने बल्ले से भी उपयोगी योगदान दिया है. ससेक्स के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने केवल 12 गेंदों पर 22 रन की तेज पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से तीन चौके और एक शानदार छक्का निकला. यह उनके 139 मैचों के लिस्ट ए करियर का पहला छक्का भी रहा, जिसने उनकी इस पारी को और खास बना दिया.

ग्लेमोर्गन के खिलाफ मुकाबले में भी कुलदीप ने मुश्किल परिस्थितियों में जिम्मेदारी दिखाई. जब यॉर्कशायर ने 151 रन पर सात विकेट गंवा दिए थे, तब उन्होंने फिनले बीन के साथ आठवें विकेट के लिए 34 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की. कुलदीप ने 23 गेंदों पर 12 रन बनाए और टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई. आखिरकार यॉर्कशायर ने यह मुकाबला दो विकेट से अपने नाम कर लिया.

यह भी पढ़ें- टीम इंडिया की 'भगवा' जर्सी पर भकड़े पूर्व कप्तान, बोले- 'यह शर्मनाक...'

कुलदीप यादव का यह शानदार प्रदर्शन ऐसे समय पर आया है, जब उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. टी20 विश्व कप के बाद उन्हें सीमित मौकों में ही खेलने का अवसर मिला, लेकिन इंग्लैंड में उनका मौजूदा प्रदर्शन यह संकेत दे रहा है कि वह शानदार लय में हैं. अगर वह इसी तरह प्रदर्शन जारी रखते हैं, तो श्रीलंका दौरे पर भी भारतीय टीम के लिए अहम हथियार साबित हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- बचपन की दोस्त से जींस-टीशर्ट में शादी करने पहुंच गए थे रहाणे, पढ़ें किस्सा