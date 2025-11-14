हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हरमनप्रीत कौर का खुलासा, विराट नहीं, ये दिग्गज कप्तान है उनकी पहली पसंद, वीडियो हुआ वायरल

हरमनप्रीत कौर का खुलासा, विराट नहीं, ये दिग्गज कप्तान है उनकी पहली पसंद, वीडियो हुआ वायरल

हरमनप्रीत कौर ने चेन्नई के एक स्कूल इवेंट में खुलासा किया कि विराट कोहली नही, बल्कि ये दिग्गज उनके फेवरेट कप्तान हैं. विश्व कप विजेता हरमन का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Nov 2025 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर इन दिनों अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर चर्चा में हैं. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप जीतकर देश का सीना चौड़ा कर दिया. विश्व विजेता बनने के बाद हरमन जहां-जहां जा रही हैं, वहां लोगों का प्यार और सम्मान उन्हें मिल रहा है. इसी बीच चेन्नई में एक स्कूल इवेंट के दौरान हरमनप्रीत कौर ने एक दिलचस्प खुलासा किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हरमन ने चुना अपना फेवरेट कप्तान

चेन्नई के वेलाम्मल नेक्सस स्कूल में हुए कार्यक्रम में छात्राओं को हरमनप्रीत कौर से सवाल पूछने का मौका मिला. बच्चों ने उनसे पूछा, “आपको विराट कोहली ज्यादा पसंद हैं या महेंद्र सिंह धोनी?” हरमन ने बिना झिझक एमएस धोनी का नाम लिया. उनका यह जवाब सुनकर सभी हैरान रह गए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैन्स हरमन के इस जवाब को खूब पसंद कर रहे हैं.

विश्व कप जीतकर बनीं इतिहास का हिस्सा

2 नवंबर को हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर विश्व कप ट्रॉफी जीती. यह जीत सिर्फ एक खिताब नहीं थी बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक सुनहरा पल साबित हुई. इस जीत के साथ ही हरमनप्रीत कौर का नाम कपिल देव, एमएस धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तानों के साथ दर्ज हो गया, जिन्होंने भारत को विश्व कप जीताया है.

किस खिलाड़ी से प्रेरणा लेती हैं हरमन?

कार्यक्रम के दौरान एक और सवाल किया गया कि वह किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा प्रेरणा लेती हैं. हरमन ने बिना किसी हिचकिचाहट के वीरेंद्र सहवाग का नाम लिया. उन्होंने बताया कि सहवाग की बेखौफ और आक्रमक बल्लेबाजी हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करती है.

युवा लड़कियों को दिया प्रेरक संदेश

हरमनप्रीत कौर ने युवा छात्राओं को सलाह देते हुए कहा कि यदि वे किसी लक्ष्य को पाना चाहती हैं, तो कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास ही सफलता का रास्ता है. उन्होंने कहा कि यह विश्व कप सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हर उस लड़की का है जो बड़े सपने देखती है और उन्हें पूरा करने का साहस रखती है. हरमन का यह इवेंट वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है. 

Published at : 14 Nov 2025 12:02 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI HARMANPREET KAUR MS DHONI
