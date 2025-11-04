भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद अपना पहला सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया और इस पोस्ट ने तहलका मचा दिया है. भारत की पहली महिला विश्व कप विजेता कप्तान बनने के बाद हरमन का ये पोस्ट न सिर्फ जश्न से भरा था, बल्कि एक क्रिप्टिक मैसेज भी था जिसने सबका ध्यान खींचा.

हरमनप्रीत ने इंस्टाग्राम पर ट्रॉफी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने जो टी-शर्ट पहनी थी, उस पर लिखा था, “Cricket is not just a gentleman’s game.”

यानी क्रिकेट अब सिर्फ “जेंटलमैन” या “पुरुषों का खेल” नहीं, बल्कि महिलाओं का भी है. हरमन का यह संदेश साफ था कि महिला खिलाड़ियों ने अब वो मुकाम हासिल कर लिया है, जहां वे क्रिकेट में समान सम्मान और पहचान की हकदार हैं.

महिला क्रिकेट की नई पहचान

हरमनप्रीत का यह पोस्ट महिला क्रिकेट की बदलती तस्वीर को बयां करता है. सालों तक क्रिकेट को पुरुषों के खेल के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन अब भारतीय महिला टीम ने साबित कर दिया है कि यह खेल अब सिर्फ ‘मैन’ का नहीं, बल्कि ‘वुमन’ का भी है.

हरमन के इस पोस्ट को लाखों लोगों ने लाइक किया और हजारों ने कमेंट कर उनके आत्मविश्वास और सोच की तारीफ की.

फाइनल में भारत का दबदबा

वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 298 रन बनाए. शेफाली वर्मा ने 87 रन, दीप्ति शर्मा ने 58 रन और स्मृति मंधाना ने 45 रन जोड़े. वहीं ऋचा घोष ने 24 गेंदों में 34 रन ठोककर टीम को मजबूत फिनिश दिया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने शतक जड़ा, लेकिन टीम 45.3 ओवर में 246 रनों पर ढेर हो गई. हरमनप्रीत कौर अब भारत की पहली कप्तान बन गई हैं जिन्होंने आईसीसी महिला विश्व कप जिताया.