करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए. नताशा से अलग होने के बाद ये उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस थी. सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 10 Oct 2025 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. करवा चौथ के दिन मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें मॉडल माहिका शर्मा के साथ देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने मजेदार रिएक्शन देने शुरू कर दिए. किसी ने लिखा, “भाई, चेंज कर ले, अभी भी टाइम है,” तो किसी ने कहा, “बंदा तो बिंदास है.”

नताशा से तलाख के बाद अफवाहों ने पकड़ी रफ्तार

हार्दिक पंड्या की पर्सनल लाइफ पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में रही है. साल 2024 में उन्होंने अपनी पत्नी नताशा स्टेनकोविक से तलाक की घोषणा की थी. दोनों ने सोशल मीडिया पर एक संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि वे आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं. हालांकि, दोनों अपने बेटे अगस्त्य की परवरिश मिलकर कर रहे हैं.

नताशा से अलग होने के बाद हार्दिक का नाम पहले मॉडल जैस्मीन वालिया से जुड़ा था. उस समय कहा गया कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन अब खबर है कि उनका रिश्ता टूट चुका है. इसके बाद हार्दिक का नाम मॉडल माहिका शर्मा से जोड़ा जा रहा है.

 
 
 
 
 
एयरपोर्ट पर साथ दिखे हार्दिक और माहिका

10 अक्टूबर की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर हार्दिक और माहिका को साथ देखा गया. दोनों ने मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कैमरे के सामने आते ही हार्दिक ने माहिका को आगे जाने दिया और खुद पैपराजी से दूरी बनाए रखी. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

फैंस ने जैसे ही दोनों को साथ देखा, इंटरनेट पर अफवाहों का दौर शुरू हो गया. रेडिट पर एक थ्रेड ने तो दावा किया कि हार्दिक और माहिका अब रिलेशनशिप में हैं. दोनों एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, जिससे इन कयासों को और हवा मिली है.

कौन हैं माहिका शर्मा?

माहिका शर्मा मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने इकॉनॉमिक्स और फाइनेंस में डिग्री ली है और कई बड़े ब्रांड्स जैसे तनिष्क, वीवो, यूनिक्लो के लिए काम किया है. इसके अलावा वह डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे और तरुण तहिलियानी के लिए रैंप वॉक भी कर चुकी हैं.

हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन करवा चौथ जैसे मौके पर साथ नजर आना फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नही था. 

Published at : 10 Oct 2025 11:27 AM (IST)
