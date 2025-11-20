अबू धाबी T10 में हरभजन सिंह ने 'पाकिस्तानी' गेंदबाज शाहनवाज दहानी से मिलाया हाथ, वीडियो वायरल

अबू धाबी T10 लीग में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी मैच के बाद एक-दूसरे से हाथ मिलाते दिखाई दिए. ये वाकया ऐसे समय हुआ है जब हाल के टूर्नामेंट्स में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए जाने जाते रहे हैं.

मैच में पहली बार आमने-सामने उतरे भज्जी और दहानी

19 नवंबर को खेले गए मुकाबले में नॉर्दन वॉरियर्स और अस्पिन स्टालियंस आमने-सामने थे. हरभजन सिंह इस मैच में अस्पिन स्टालियंस के कप्तान के रूप में उतरे थे. वहीं शाहनवाज दहानी नॉर्दन वॉरियर्स की ओर से खेल रहे थे. पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्दन वॉरियर्स ने 10 ओवर में 114/1 का मजबूत स्कोर खड़ा किया. हरभजन ने अपने डाले गए 1 ओवर में सिर्फ 8 रन ही खर्च किए. स्टालियंस की ओर से अकेला विकेट टिमल मिल्स के नाम रहा.

Harbhajan Singh handshake with Shahnawaz Dahani. Ab kahan gai patriotism indians ki. #AbuDhabiT10 @iihtishamm pic.twitter.com/4ZFfgP2ld3 — Ather (@Atherr_official) November 19, 2025

रोमांचक रनचेज और आखिरी गेंद पर हरभजन का रन आउट

115 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अस्पिन स्टालियंस की शुरुआत खराब रही और पूरी टीम 10 ओवर में सिर्फ 110/7 पर सिमट गई. आखिरी गेंद पर हरभजन सिंह रन लेने के प्रयास में रन आउट हुए, जिसके साथ ही उनकी टीम को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा.

इस मैच के स्टार गेंदबाज रहे शाहनवाज दहानी, जिन्होंने 2 ओवर में मात्र 10 रन खर्च किए और 2 विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई.

मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों ने मिलाया हाथ

मैच खत्म होने के बाद हरभजन सिंह अपनी कप्तानी वाली टीम को लेकर प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने पहुंचे. उसी दौरान शाहनवाज दहानी भी सामने आए और दोनों ने गरमजोशी से हाथ मिलाया. यह दृश्य खास इसलिए रहा क्योंकि हाल के समय में एशिया कप और राइजिंग स्टार एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दूरी बनाए रखी है. यहां तक कि टी20 एशिया कप जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच तनाव साफ दिखाई देता रहा.

हरभजन के पुराने बयान पर उठे सवाल

दिलचस्प बात ये है कि हरभजन सिंह ने पहले कई बार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंधों के विरोध में बयान दिए थे. उन्होंने कहा था कि जब तक रिश्ते सामान्य नहीं होते, तब तक खेल और व्यापार दोनों बंद होने चाहिए.

लेकिन अबू धाबी T10 के इस घटना ने फैंस को चौंका दिया, क्योंकि भज्जी खुद उसी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ मिलाते दिखे, जिन्हें लेकर उनका रुख पहले अलग था.