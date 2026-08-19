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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटट्राई सीरीज के शेड्यूल का एलान, नोट कर लीजिए मैचों की तारीख

ट्राई सीरीज के शेड्यूल का एलान, नोट कर लीजिए मैचों की तारीख

18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच यह ट्राई सीरीज खेली जाएगी. ट्राई सीरीज वनडे फॉर्मेट में होगी. इस सीरीज के फुल शेड्यूल का एलान कर दिया गया है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 19 Aug 2026 07:46 PM (IST)
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पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच वनडे फॉर्मेट में ट्राई सीरीज खेली जाएगी. पीसीबी ने इस ट्राई सीरीज के शेड्यूल का एलान कर दिया है. पाकिस्तान 9 अक्टूबर से 21 नवंबर तक श्रीलंका और इंग्लैंड की मेजबानी करेगा. इंटरनेशनल क्रिकेट के इस व्यस्त कार्यक्रम में ये तीनों टीम वनडे टाई सीरीज में भी हिस्सा लेंगी.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बुधवार को घोषणा की कि श्रीलंका की टीम दौरे की शुरुआत नौ से 13 अक्टूबर तक रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से करेगी. इसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ इंग्लैंड त्रिकोणीय एकदिवसीय श्रृंखला (वनडे ट्राई सीरीज) में शामिल होगा. इसके मुकाबले 18 से 31 अक्टूबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे.

त्रिकोणीय सीरीज के बाद श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में ही रुकेगी और चार नवंबर से इस्लामाबाद में तीन दिवसीय मैच खेलेगी, जिसके बाद मेजबान टीम के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. यह टेस्ट सीरीज आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र का हिस्सा होगी. पहला टेस्ट नौ से 13 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा जबकि दूसरा टेस्ट 17 से 21 नवंबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा. 

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में यह पाकिस्तान की घरेलू धरती पर दूसरी टेस्ट सीरीज होगी. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट खेले गए थे. 

आगामी एकदिवसीय त्रिकोणीय सीरीज भी पाकिस्तान की लगातार दूसरे वर्ष दूसरी ऐसी सीरीज होगी. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान ने पिछले साल फरवरी में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे त्रिकोणीय सीरीज की मेजबानी की थी. श्रीलंका टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए चार अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगा.

पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड वनडे ट्राई-सीरीज का फुल शेड्यूल

18 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, रावलपिंडी
20 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, रावलपिंडी
22 अक्टूबर: श्रीलंका बनाम इंग्लैंड, रावलपिंडी
25 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, लाहौर
27 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, लाहौर
29 अक्टूबर: श्रीलंका बनाम इंग्लैंड, लाहौर
31 अक्टूबर: ट्राई-सीरीज का फाइनल, लाहौर

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 19 Aug 2026 07:46 PM (IST)
Tags :
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