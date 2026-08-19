Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyवर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को पटका, 16 साल बाद हुआ था 'महामुकाबला'

वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को पटका, 16 साल बाद हुआ था 'महामुकाबला'

IND vs PAK: हॉकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया. इससे पहले दोनों के बीच 16 साल पहले मुकाबला खेला गया था. उस मैच में भी भारत को जीत मिली थी.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 19 Aug 2026 08:24 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs PAK 2026 FIH Hockey World Cup: भारत ने बुधवार (19 अगस्त) को नीदरलैंड्स के आम्सटलवेन स्टेडियम में 2026 हॉकी वर्ल्ड कप के पूल-डी के मुकाबले में पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया. भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमों के बीच 16 साल के लंबे इंतजार के बाद विश्व कप का मैच खेला गया. वर्ल्ड कप में दोनों के बीच पिछला मुकाबला 2010 में दिल्ली की सरजमीं पर खेला गया था. उस मैच में टीम इंडिया ने 4-1 से बाजी मारी थी. अब विश्व कप में एक बार फिर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रौंद दिया. इसके साथ टीम इंडिया अगले दौर में चली गई और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया. 

मैच में शुरुआत से ही भारत का दबदबा देखने को मिला. पहले क्वार्टर में टीम इंडिया ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह (5वें मिनट पर) और अभिषेक (11वें मिनट पर) के गोल की बदौलत 2-0 की बढ़त हासिल कर ली. इसके बाद दूसरा क्वार्टर दिलचस्प रहा, जहां दोनों टीम की तरफ से 2-2 गोल देखने को मिले. भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत (21वें मिनट पर) और अभिषेक (24वें मिनट पर) ने गोल दोहराए. दूसरी तरफ, पाकिस्तान के लिए हन्नान शाहिद (22वें मिनट पर) और सूफियान खान (25वें मिनट पर) ने गोल किए. हन्नान ने टीम के लिए गोल का खाता खोला. मैच में कुल 4 ग्रीन कार्ड दिए गए. इसमें 2 ग्रीन कार्ड भारतीय खिलाड़ियों को और बाकी 2 पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मिले. बाकी एक यलो कार्ड भारत के आदित्य अर्जुन को मिला. 

दो क्वार्टर पूरे होने के बाद टीम इंडिया के पास 4-2 की बढ़त मौजूद थी. आधा मैच हो चुका था, भारत आगे था. यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए एक के बाद एक गोल दागने थे, लेकिन तीसरे क्वार्टर में इसके बिल्कुल उलट हुआ. यहां पाकिस्तान की तरफ से तो कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन भारत ने जरूर एक गोल दाग दिया. यह गोल हार्दिक सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर पर 35वें मिनट पर किया. तीन क्वार्टर के बाद टीम इंडिया के पास 5-3 की बढ़त हो गई थी. 

चौथे क्वॉर्टर में पाकिस्तान का गोल, हो चुकी थी देर 

चौथे यानी आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान की तरफ से तीसरा गोल देखने को मिला, जो शाहिद हन्नान ने 46वें मिनट पर दागा. लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी. यहां से मैच में पाकिस्तान के लिए सिर्फ औपचारिकताएं ही बची थीं. टीम के लिए मैच हाथ से निकल चुका था. 

अगले दौर में पहुंचा भारत, टूर्नामेंट से बाहर हुआ पाकिस्तान 

इस जीत के साथ टीम इंडिया अगले दौर में पहुंच गई है. पूल में टीम इंडिया ने 3 में 2 मैच जीते और 6 प्वाइंट्स हासिल कर खुद को आगे बढ़ाया. दूसरी तरफ बाहर होने वाली पाकिस्तान को एक भी जीत नसीब नहीं हुई. टीम ने 3 में से 2 मैचों में हार का सामना किया और बाकी 1 ड्रॉ पर समाप्त हुआ. इस तरह खराब प्रदर्शन के साथ टीम आगे नहीं बढ़ सकी. 

Published at : 19 Aug 2026 08:16 PM (IST)
Tags :
Hockey India Vs Pakistan 2026 Hockey World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Hockey
वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को पटका, 16 साल बाद हुआ था 'महामुकाबला'
वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को पटका, 16 साल बाद हुआ था 'महामुकाबला'
Hockey
आज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारा भारत, तो जानें क्वालीफिकेशन का समीकरण?
आज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारा भारत, तो जानें क्वालीफिकेशन का समीकरण?
Hockey
India vs Pakistan: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच?
कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच?
Hockey
इंग्लैंड से हारी टीम इंडिया, 32 साल का सूखा नहीं हुआ खत्म
इंग्लैंड से हारी टीम इंडिया, 32 साल का सूखा नहीं हुआ खत्म
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे अभिजीत दीपके? किरेन रिजिजू का बड़ा दावा
किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे अभिजीत दीपके? किरेन रिजिजू का बड़ा दावा
बिहार
सम्राट कैबिनेट के फैसले, 6 लेन एक्सप्रेसवे, किसानों को भी तोहफा
सम्राट कैबिनेट के फैसले, 6 लेन एक्सप्रेसवे, किसानों को भी तोहफा
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका टेस्ट में रिकॉर्ड्स की बौछार, कायम हुए 3 बड़े कीर्तिमान
भारत-श्रीलंका टेस्ट में रिकॉर्ड्स की बौछार, कायम हुए 3 बड़े कीर्तिमान
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 8 बजे तक 104 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 8 बजे तक 104 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
इंडिया
उमर अब्दुल्ला से मिले सर्जियो गोर, कहा- 'जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा'
उमर अब्दुल्ला से मिले सर्जियो गोर, कहा- 'जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा'
इंडिया
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
विश्व
छिड़ेगी यूक्रेन जैसी एक और जंग? जानें क्यों भारत के दखल की हुई मांग
छिड़ेगी यूक्रेन जैसी एक और जंग? जानें क्यों भारत के दखल की हुई मांग
साउथ सिनेमा
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल, इन फिल्ममेकर्स संग करेंगे काम
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget