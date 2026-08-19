IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटग्राउंड स्टाफ की मेहनत को ऋषभ पंत का सलाम, स्टोरी शेयर कर जीता दिल

ग्राउंड स्टाफ की मेहनत को ऋषभ पंत का सलाम, स्टोरी शेयर कर जीता दिल

Rishabh Pant: ऋषभ पंत ने गॉल टेस्ट के बाद ग्राउंड स्टाफ के लोगों की मेहनत को सराहा. 5 दिन के मुकाबले में 4 दिन बारिश का खलल देखने को मिला था.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 19 Aug 2026 06:53 PM (IST)
Preferred Sources

Rishabh Pant Appreciate Groundsmen: गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट खेला गया. पांचवें यानी आखिरी दिन टीम इंडिया ने 165 रनों से जीत हासिल की. पांच में से चार दिन बारिश ने मुकाबले में खलल डाला. पांचवें दिन मुकाबला समाप्त होने के बाद बारिश हुई. चारों ही दिन बारिश के बाद ग्राउंड स्टाफ ने काफी मेहनत की, जिसके चलते मैच हो सका. भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ग्राउंड स्टाफ की मेहनत को सलाम किया. 

पंत ने इंस्टग्राम के जरिए एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने ग्राउंड स्टाफ को सराहा. उन्होंने कहा कि बारिश में ग्राउंड्समैन और सपोर्ट स्टाफ की कोशिशें और समर्थन शानदार था. भारतीय विकेटकीपर ने वाकई अपनी इस स्टोरी से दिल जीत लिया. 

पंत ने स्टोरी पर ग्राउंड की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें मैदान पर बारिश के दौरान कवर्स नजर आ रहे हैं. इस बारिश में ग्राउंड्समैन मैदान पर मौजूद हैं और अपना काम कर रहे हैं. तस्वीरों को कैप्शन देते हुए पंत ने लिखा, "ग्राउंड्समैन और सपोर्ट स्टाफ का शुक्रिया. खासकर बारिश में आपकी तरफ से की गई कोशिशें और समर्थन वाकई अविश्वसनीय था. वाकई में इसकी तारीफ करता हूं."

मुकाबले में पंत का प्रदर्शन 

पहली पारी में पंत ने ठीक प्रदर्शन किया, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बना सके. उन्होंने 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 रन स्कोर किए. फिर दूसरी पारी में उनका पुराना अंदाज देखने को मिला, जहां पंत के बल्ले से 66 रन निकले. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए. 

यह भी पढ़ें: दुनिया में सिर्फ 5 गेंदबाज कर पाए ऐसा, लिस्ट में कोई भारतीय नहीं

100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज 

गॉल टेस्ट के जरिए पंत ने अपने टेस्ट करियर में 100 छक्के पूरे कर लिए. वह भारत के लिए फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने. इसके साथ पंत ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों बल्लेबाजों की फेहरिस्त में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज बेन स्टोक्स 138 छक्कों के साथ पहले नंबर पर हैं. इसके बाद न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज ब्रेंडन मैक्कुलम 107 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. 

 

यह भी पढ़ें: ‘विराट कोहली मेरे भाई हैं…’ पीवी सिंधू के बयान ने जीता फैंस का दिल

Published at : 19 Aug 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
Galle Groundsmen IND Vs SL 1st Test RISHABH PANT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ग्राउंड स्टाफ की मेहनत को ऋषभ पंत का सलाम, स्टोरी शेयर कर जीता दिल
ग्राउंड स्टाफ की मेहनत को ऋषभ पंत का सलाम, स्टोरी शेयर कर जीता दिल
क्रिकेट
दुनिया में सिर्फ 5 गेंदबाज कर पाए ऐसा, लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
दुनिया में सिर्फ 5 गेंदबाज कर पाए ऐसा, लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका टेस्ट में रिकॉर्ड्स की बौछार, कायम हुए 3 बड़े कीर्तिमान
भारत-श्रीलंका टेस्ट में रिकॉर्ड्स की बौछार, कायम हुए 3 बड़े कीर्तिमान
क्रिकेट
टेस्ट में रवींद्र जडेजा के 4 सबसे दमदार रिकॉर्ड
टेस्ट में रवींद्र जडेजा के 4 सबसे दमदार रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
बिहार
सम्राट कैबिनेट के फैसले, 6 लेन एक्सप्रेसवे, किसानों को भी तोहफा
सम्राट कैबिनेट के फैसले, 6 लेन एक्सप्रेसवे, किसानों को भी तोहफा
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका टेस्ट में रिकॉर्ड्स की बौछार, कायम हुए 3 बड़े कीर्तिमान
भारत-श्रीलंका टेस्ट में रिकॉर्ड्स की बौछार, कायम हुए 3 बड़े कीर्तिमान
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 6 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 6 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
विश्व
फिर गिड़गिड़ाया बांग्लादेश, तारिक रहमान सरकार ने भारत से मांगी ये मदद
फिर गिड़गिड़ाया बांग्लादेश, तारिक रहमान सरकार ने भारत से मांगी ये मदद
साउथ सिनेमा
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल, इन फिल्ममेकर्स संग करेंगे काम
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल
टेक्नोलॉजी
किताबें को क्यों नष्ट कर रही हैं AI कंपनियां? सामने आ गई वजह
किताबें को क्यों नष्ट कर रही हैं AI कंपनियां? सामने आ गई वजह
ट्रेंडिंग
Viral Video: दरिया बना पाकिस्तान का रावलपिंडी, पानी में बहती दिखी गंदगी
दरिया बना पाकिस्तान का रावलपिंडी, पानी में बहती दिखी गंदगी
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget