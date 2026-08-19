ग्राउंड स्टाफ की मेहनत को ऋषभ पंत का सलाम, स्टोरी शेयर कर जीता दिल

Rishabh Pant Appreciate Groundsmen: गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट खेला गया. पांचवें यानी आखिरी दिन टीम इंडिया ने 165 रनों से जीत हासिल की. पांच में से चार दिन बारिश ने मुकाबले में खलल डाला. पांचवें दिन मुकाबला समाप्त होने के बाद बारिश हुई. चारों ही दिन बारिश के बाद ग्राउंड स्टाफ ने काफी मेहनत की, जिसके चलते मैच हो सका. भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ग्राउंड स्टाफ की मेहनत को सलाम किया.

पंत ने इंस्टग्राम के जरिए एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने ग्राउंड स्टाफ को सराहा. उन्होंने कहा कि बारिश में ग्राउंड्समैन और सपोर्ट स्टाफ की कोशिशें और समर्थन शानदार था. भारतीय विकेटकीपर ने वाकई अपनी इस स्टोरी से दिल जीत लिया.

पंत ने स्टोरी पर ग्राउंड की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें मैदान पर बारिश के दौरान कवर्स नजर आ रहे हैं. इस बारिश में ग्राउंड्समैन मैदान पर मौजूद हैं और अपना काम कर रहे हैं. तस्वीरों को कैप्शन देते हुए पंत ने लिखा, "ग्राउंड्समैन और सपोर्ट स्टाफ का शुक्रिया. खासकर बारिश में आपकी तरफ से की गई कोशिशें और समर्थन वाकई अविश्वसनीय था. वाकई में इसकी तारीफ करता हूं."

Rishabh Pant’s Instagram story for the groundsmen and support staff of Galle stadium. pic.twitter.com/MNEfFG13YG — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 19, 2026

मुकाबले में पंत का प्रदर्शन

पहली पारी में पंत ने ठीक प्रदर्शन किया, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बना सके. उन्होंने 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 रन स्कोर किए. फिर दूसरी पारी में उनका पुराना अंदाज देखने को मिला, जहां पंत के बल्ले से 66 रन निकले. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए.

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100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज

गॉल टेस्ट के जरिए पंत ने अपने टेस्ट करियर में 100 छक्के पूरे कर लिए. वह भारत के लिए फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने. इसके साथ पंत ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों बल्लेबाजों की फेहरिस्त में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज बेन स्टोक्स 138 छक्कों के साथ पहले नंबर पर हैं. इसके बाद न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज ब्रेंडन मैक्कुलम 107 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

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