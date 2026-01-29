भारतीय हॉकी के पूर्व कोच माइकल नोब्स (Michael Nobbs) का निधन हो गया. उन्होंने 72 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा. बता दें कि भारत को कोचिंग देने वाले नोब्स एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे. उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत के लिए कोच का किरदार अदा किया था. माइकल नोब्स एक भरोसेमंद डिफेंडर थे. वह उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे, जब कंगारुओं को हॉकी में सबसे मजबूत देशों में से एक गिना जाता था.

बता दें कि नोब्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 1979 से 1985 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला. इस दौरान उन्होंने 76 मुकाबले खेले. अपने करियर के दौरान उन्होंने बॉम्बे में हुए 1981 के हॉकी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधत्व किया था. इसके अलावा वह 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भी कंगारू टीम का हिस्सा थे.

कैसे हुई मृत्यु?

एक सवाल यह भी उठ रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज और पूर्व भारतीय कोच की मृत्यु कैसे हुई? तो आपको बता दें कि वह लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते उनका निधन हो गया. नोब्स का दुनिया से चले जाना ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए बल्कि पूरे खेल जगत के लिए बड़ी क्षति है.

हॉकी ऑस्ट्रेलिया ने जताया दुख

दिग्गज के निधन पर हॉकी ऑस्ट्रेलिया ने दुख जताते हुए एक पोस्ट में लिखा, "हॉकी ऑस्ट्रेलिया ने ओलंपियन, प्रतिष्ठित कोच और ऑस्ट्रेलियाई हॉकी के सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक, माइकल नॉब्स (कूकाबुरा #252) को श्रद्धांजलि दी है, जिनका निधन हो गया है."

Hockey Australia pays tribute to Michael Nobbs, Kookaburra #252, an Olympian, distinguished coach and one of the most influential figures in Australian hockey, who has passed away.



Read the full write up at https://t.co/7u9xX8s6pp pic.twitter.com/RvDY93Lq7v — Hockey Australia (@HockeyAustralia) January 29, 2026

इंटरनेशनल हॉकी फेडरनेशन का भी आया रिएक्शन

इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए एफआईएच अध्यक्ष तैयब इकराम के हवाले से लिखा गया, "ऑस्ट्रेलियाई हॉकी नेशनल टीम के पूर्व ओलंपियन और कोच माइकल नॉब्स के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. 1981 एफआईएच हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक सहित अपने शानदार खेल करियर के बाद, माइकल नॉब्स ने ऑस्ट्रेलिया और इंटरनेशनल लेवल पर, जापान और अन्य देशों में भी सफल कोचिंग करियर की शुरुआत की."

FIH President Tayyab Ikram mourns the passing of Michael Nobbs:

"Very saddened to learn of the passing of Michael Nobbs, former Olympian with the Australian hockey national team and coach.

After his remarkable playing career, which included a bronze medal at the 1981 FIH Hockey… pic.twitter.com/EdZZQGO4Ss — International Hockey Federation (@FIH_Hockey) January 29, 2026

आगे लिखा गया, "उन्हें एक महान खिलाड़ी, एक शानदार कोच, खेल भावना के आदर्श और वर्ल्ड लेवल पर खेल के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित सेवक के रूप में याद किया जाएगा."