Lionel Messi India Tour Live: हैदराबाद पहुंचे लियोनल मेसी, म्यूजिकल-नाइट जारी, कुछ देर में शुरू होगा मैच; मोदी-राहुल से भी करेंगे मुलाकात
Lionel Messi India Tour Live: दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी GOAT इंडिया टूर के तहत 3 दिन के लिए भारत में हैं. कोलकाता के बाद वह अब हैदराबाद में हैं, जहां वह राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे.
अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनल मेसी 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं. वह शुक्रवार देर रात अपने जेट से कोलकाता पहुंचे. यहां उन्होंने शाहरुख खान समेत कई मशहूर हस्तियों से मुलाकात की. यहां साल्ट लेक स्टेडियम में मैनेजमेंट की नाकामी देखने को मिली, जिसके चलते काफी बवाल हुआ. मेसी मुश्किल से 10 मिनट वहां रुके. मेसी शनिवार को ही कोलकाता से हैदराबाद पहुंचे, जहां उनका 7-7 मैच है.
लियोनल मेसी शनिवार शाम को 5:30 बजे हैदराबाद पहुंचे. वह यहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात करेंगे. इससे पहले मेसी राजीव गांधी उप्पल स्टेडियम में शाम 7 बजे 7-7 प्लेयर्स का फुटबॉल मैच खेलेंगे. मैच के बाद स्टेडियम में म्यूजिक कॉन्सर्ट भी होगा.
मेसी के साथ आए लुईस सुआरेज
मेसी के साथ अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल और उरुग्वे के स्ट्राइकर लुईस सुआरेज भी भारत आए हैं. तीनों रात के करीब 2:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे. उनके स्वागत में सुबह 3 बजे ही बड़ी संख्या में फैंस सड़कों पर थे. वह सुरक्षा के बीच होटल गए. सुबह 11 बजे उन्होंने शहर में बने अपने 70 फीट ऊंचे स्टैच्यू का वर्चुअल उद्घाटन किया. इस दौरान वहां बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भी मौजूद रहे. शाहरुख उनसे मिले और फोटो खिंचवाए.
हैदराबाद में खेलेंगे मैच
मेसी शनिवार शाम को हैदराबाद पहुंचे. यहां उप्पल स्टेडियम में उन्हें 7-7 प्लेयर्स का फुटबॉल मैच खेलना है. इसके बाद यहां म्यूजिक कॉन्सर्ट होगा. रात 8 बजे एक एग्जिबिशन मैच खेलने के बाद वह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात भी करेंगे.
4 शहरों का दौरा करेंगे मेसी
लियोनल मेसी को भारत के 4 शहरों का दौरा करना है. कोलकाता से वह हैदराबाद आ चुके हैं. इसके बाद वह मुंबई जाएंगे. उन्हें सचिन तेंदुलकर से भी मिलना है. मेसी का दौरा दिल्ली में समाप्त होगा, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी.
Lionel Messi India Tour Live: उप्पल स्टेडियम में होगा मेसी का मैच
राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मेसी का मैच शुरू होने वाला है. उससे पहले यहां लेजर शो हुआ. इसने फैंस के उत्साह को और बढ़ा दिया है.
Beautiful pictures emerging from the Uppal Stadium, Hyderabad #Messi #MessiInHyderabad pic.twitter.com/3mGqOySuA7— SportsMAN (@MANsports007) December 13, 2025
Lionel Messi India Tour Live: उप्पल स्टेडियम में म्यूजिकल नाईट जारी
उप्पल स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है. स्टेडियम में लेजर लाइट शो भी हो रहा है.
CRAZY VISUALS FORM HYDERABAD, Messi is huge!!!pic.twitter.com/qj6CyWwWvi— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) December 13, 2025
