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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFIFA WORLD CUP 2026: क्या आखिरी बार आमने-सामने होंगे मेसी और रोनाल्डो ? जानिए कब हो सकती है टक्कर

FIFA WORLD CUP 2026: क्या आखिरी बार आमने-सामने होंगे मेसी और रोनाल्डो ? जानिए कब हो सकती है टक्कर

फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होगी. इस बार प्रतियोगिता का दायरा बढ़ाकर 48 टीमों तक कर दिया गया है. दोनों दिग्गजों की भिड़ंत वर्ल्ड कप का चर्चित मैच बन सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 04 Jun 2026 09:33 AM (IST)
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फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होगी. इस बार प्रतियोगिता का दायरा बढ़ाकर 48 टीमों तक कर दिया गया है, जिससे रोमांच और भी बढ़ गया है. टूर्नामेंट में कई स्टार खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे, लेकिन फैंस सबसे ज्यादा जिस संभावित मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं. वह लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच हो सकता है. दोनों दिग्गजों की भिड़ंत वर्ल्ड कप का सबसे चर्चित मैच बन सकती है.

सवाल ये है कि आखिर फीफा वर्ल्ड कप में मेसी और रोनाल्डो की टक्कर कब होगी ? और इसका जवाब बस इस बात पर निर्भर करता है कि टूर्नामेंट में पुर्तगाल और अर्जेंटीना का मुकाबला कब होता है ? अगर सारे समीकरण सही रहे तो मेसी और रोनाल्डो का मुकाबला 11 जुलाई को होता दिख सकता है.

अगला सवाल ये भी उठ सकती है कि समीकरण कैसे बन सकता है? तो बता दें कि ऐसा तब ही होगा जब पुर्तगाल और अर्जेंटीना दोनों फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने-अपने ग्रुप में टॉप पर होंगे. उस सूरत में 11 जुलाई को होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पुर्तगाल और अर्जेंटीना का आमना- सामना होता दिख सकता है.

अगर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना और पुर्तगाल की टीमें आमने- सामने आती हैं, तो फैंस को लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच एक और यादगार मुकाबला देखने को मिल सकता है. अर्जेंटीना को ग्रुप K का हिस्सा है. ऐसे में दोनों टीमों की टक्कर नॉकआउट चरण में ही संभव हो सकती है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैदान पर उतरते ही लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतिहास रच देंगे. दोनों दिग्गज अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड होगा. इससे पहले किसी भी पुरुष फुटबॉल ने छह फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लिया है. यही वजह है कि इस बार का टूर्नामेंट इन दोनों महान खिलाड़ियों के लिए बेहद खास माना जा रहा है.

Published at : 04 Jun 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Argentina Cristiano Ronaldo FIFA World Cup 2026 Lionel Andres Messi
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