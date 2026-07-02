हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFIFA World Cup 2026: इंग्लैंड ने 'राउंड ऑफ 32' में डीआर कांगो को हराया, जीत के साथ टीम ने अगले दौर में प्रवेश किया

FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड ने 'राउंड ऑफ 32' में डीआर कांगो को हराया, जीत के साथ टीम ने अगले दौर में प्रवेश किया

बुधवार को अटलांटा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने शानदार खेल दिखाते हुए दो गोल किए, जिसने इंग्लैंड को एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करने में मदद की.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 02 Jul 2026 09:02 AM (IST)
Preferred Sources

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार को 'राउंड ऑफ 32' के मैच में इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली. अब 6 जुलाई को इस टीम का सामना मेक्सिको सिटी स्टेडियम में मेक्सिको के साथ होगा.

बुधवार को अटलांटा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने शानदार खेल दिखाते हुए दो गोल किए, जिसने इंग्लैंड को एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करने में मदद की.

थॉमस ट्यूशेल की टीम सातवें मिनट से ही पिछड़ रही थी. डीआर कांगो के लिए 7वें मिनट में ब्रायन सिपेंगा ने पहला गोल किया था, लेकिन 75वें मिनट में हैरी केन ने बराबरी का गोल किया और फिर 86वें मिनट में शानदार विनिंग गोल करके मैच का पासा पलट दिया.

1986 के बाद वर्ल्ड कप में यह पहली बार है जब 'थ्री लायंस' (इंग्लैंड टीम) हाफ-टाइम में एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मैच जीती और मुश्किल स्थिति से उबरकर 'राउंड ऑफ 16' में पहुंची है.

यह भी पढ़ें- अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, रोहित-विराट के खास क्लब में बनाई जगह

फीफा वर्ल्ड कप 1966 की चैंपियन इंग्लैंड टीम अफ्रीकी टीमों के खिलाफ अपने पिछले नौ वर्ल्ड कप मुकाबलों में कभी नहीं हारी थी. इस टीम ने अटलांटा में भी इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा है.

जर्मनी और नीदरलैंड के नॉक-आउट स्टेज में वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड भी जल्दी घर लौट सकती है क्योंकि वे एक घंटे का खेल होने के बाद भी एक गोल से पीछे थे. उन्होंने दूसरे हाफ में कई मौके बनाए लेकिन कांगो के गोलकीपर लियोनेल मपासी ने उन्हें रोक दिया; उन्होंने कुछ शानदार बचाव किए और मैच के आखिर तक कांगो की उम्मीदें जिंदा रखीं.

कांगो ने पहले कभी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच नहीं खेला था, फिर भी उन्होंने सातवें मिनट में सिपेंगा के पहले इंटरनेशनल गोल के साथ शानदार शुरुआत की. दाईं ओर से आई एक क्रॉस-फील्ड बॉल को चांसल म्बेम्बा ने सिपेंगा की तरफ बढ़ाया. सिपेंगा बॉक्स के बाईं ओर पूरी तरह से खाली थे और उन्होंने एक लो शॉट मारा जिसने जॉर्डन पिकफोर्ड को उनके नियर पोस्ट पर छका दिया.

इंग्लैंड ने वापसी करने में थोड़ा समय लिया और फिर कई बेहतरीन मौके बनाए. डीआर कांगो के गोलकीपर लियोनेल म्पासी ने जूड बेलिंगहम के दो हेडर को शानदार ढंग से बचाया. इसी बीच, नोनी माडुएके के बॉक्स में दौड़ने से रैशफोर्ड के लिए दूर वाले पोस्ट पर शूट करने का मौका बना, लेकिन एरॉन वान-बिसाका ने उसे गोल-लाइन से क्लियर कर दिया. फिर, हाफ-टाइम से ठीक पहले, म्पासी ने कॉर्नर के बाद केन की नजदीक से मारी गई वॉली को रोक दिया.

दूसरी तरफ, कांगो दूसरा गोल कर सकता था. योएन विसा ने वान-बिसाका के लो सेंटर को पोस्ट पर मार दिया, लेकिन टीम गोल दागने से चूक गई.

ट्यूशेल द्वारा विंगर्स में बदलाव करने से टीम में वापसी की उम्मीद जगी. सब्स्टीट्यूट एंथनी गॉर्डन ने केन के लिए क्रॉस डाला और केन ने हेडर से गोल किया. नंबर 13 निश्चित रूप से इंग्लैंड के लिए लकी साबित हुआ, क्योंकि केन अपने मार्कर से दूर हटे और नियर पोस्ट के अंदर एक ऐसा शॉट मारा जिसे रोकना नामुमकिन था. 75वें और 86वें मिनट में केन ने गोल दागकर इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित की.

यह भी पढ़ें- IND vs ENG 2nd T20: बदल गई भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे T20 की टाइमिंग, जानिए कब-कहां देखें LIVE; टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Published at : 02 Jul 2026 09:02 AM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 England Vs Congo DR Harry Edward Kane
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड ने 'राउंड ऑफ 32' में डीआर कांगो को हराया, जीत के साथ टीम ने अगले दौर में प्रवेश किया
इंग्लैंड ने 'राउंड ऑफ 32' में डीआर कांगो को हराया, जीत के साथ टीम ने अगले दौर में प्रवेश किया
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या पर 7 IPL टीमों की नजर, CSK और KKR सबसे आगे; RCB-SRH ने नहीं दिखाई दिलचस्पी
हार्दिक पंड्या पर 7 IPL टीमों की नजर, CSK और KKR सबसे आगे; RCB-SRH ने नहीं दिखाई दिलचस्पी
स्पोर्ट्स
IND vs ENG 2nd T20: बदल गई भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे T20 की टाइमिंग, जानिए कब-कहां देखें LIVE; टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बदल गई IND vs ENG 2nd T20 की टाइमिंग, जानिए कब-कहां देखें LIVE; टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

बाबा बर्फानी के पहले दर्शन, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह
राम मंदिर चोरी केस पर बड़ा अपडेट, पुलिस जांच जारी
Ketan Agrawal Case Update: क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल भी बच जाएगी?
Mumbai Monsoon Rains:मुंबई-ठाणे में मानसून का तांडव, सड़कें बनीं नदियाँ, पानी में डूबीं गाड़ियाँ!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: प्रेमी-प्रेमिका ने रची मंगेतर की हत्या की खूनी पटकथा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश? हॉर्स-ट्रेडिंग पर भिड़े TVK-DMK तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले - 'यह गठबंधन...'
विजय थलापति की सरकार गिराने की साजिश? हॉर्स-ट्रेडिंग पर भिड़े TVK-DMK तो बीजेपी ने किया पलटवार, बोले - 'यह गठबंधन...'
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत, जम्मू से रवाना हुआ 'बाबा बर्फानी' के भक्तों का पहला जत्था
अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत, जम्मू से रवाना हुआ 'बाबा बर्फानी' के भक्तों का पहला जत्था
विश्व
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
'हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं भी...', क्रिप्टो बिजनेस से बढ़ी दौलत के आरोपों पर आया डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन
स्पोर्ट्स
IND VS ENG: अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों बना दिए इतने रन, पहले टी-20 में क्या हुआ पढ़िए Highlights
IND VS ENG: अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों बना दिए इतने रन, पहले टी-20 में क्या हुआ पढ़िए Highlights
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 13: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'कॉकटेल 2', 13वें दिन भी खूब छापे नोट, जानें- 100 करोड़ से है कितनी दूर?
'वेलकम टू द जंगल' के आगे हार मानने को तैयार नहीं 'कॉकटेल 2', 13वें दिन भी खूब छापे नोट
इंडिया
आज 19 राज्यों में बारिश, दिल्ली में सुबह-सुबह बरसे बादल, यूपी-बिहार समेत अन्य राज्यों का अपडेट जानें
आज 19 राज्यों में बारिश, दिल्ली में सुबह-सुबह बरसे बादल, यूपी-बिहार समेत अन्य राज्यों का अपडेट जानें
जनरल नॉलेज
दुनिया के टॉप-5 अरबपति शहर कौन से हैं, इसमें से भारत और यूरोप के कितने?
दुनिया के टॉप-5 अरबपति शहर कौन से हैं, इसमें से भारत और यूरोप के कितने?
ऑटो
Sierra EV या Mahindra XEV 9e, कीमत, फीचर्स और रेंज के मामले में कौन-सी गाड़ी आगे? जानिए डिटेल्स
Sierra EV या Mahindra XEV 9e, कीमत, फीचर्स और रेंज के मामले में कौन-सी गाड़ी आगे?
ENT LIVE
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
Yash का बड़ा धमाका! Kiara Advani से Huma Qureshi तक सबका तगड़ा लुक
ENT LIVE
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
Bollywood में क्यों छाए हैं Bhojpuri Stars? Nirahua ने बताया असली राज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
Embed widget