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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलArgentina Controversy: अर्जेंटीना ने ये क्या किया... जीतने के बाद दिखाया विवादित बैनर, एक्शन ले सकता है FIFA

Argentina Controversy: अर्जेंटीना ने ये क्या किया... जीतने के बाद दिखाया विवादित बैनर, एक्शन ले सकता है FIFA

Argentina Controversy FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड को हराकर लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच गई है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम ने जीत के जश्न में विवादित बैनर दिखाया.

Written By : शिवम |  Updated at : 16 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाफ जीतने के बाद विवादित बैनर दिखाकर विवाद खड़ा कर दिया है. अब माना जा रहा है कि FIFA कोई एक्शन भी ले सकता है. दरअसल जीत के बाद खिलाड़ियों ने जश्न के दौरान एक बैनर दिखाया, जिसमे स्पेनिश भाषा में 'Las Malvinas son Argentinas' लिखा था. हिंदी में इसका मतलब है कि माल्विनास (फॉकलैंड द्वीप) अर्जेंटीना का है. बता दें कि इसको लेकर 1982 में दोनों देशों के बीच युद्ध भी हुआ था, अर्जेंटीना ने तब हार मानी थी लेकिन आज भी इसको लेकर दावा करता है.

ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच फॉकलैंड आइसलैंड्स को लेकर सालों से विवाद चल रहा है. ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, जो अर्जेंटीना के पूर्वी तट से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है. अर्जेंटीना इसे माल्विनास कहता है और दावा करता है कि ये उनका है, जबकि ब्रिटेन का इस पर प्रशासनिक नियंत्रण है.

फॉकलैंड आइसलैंड्स को लेकर दोनों देशों के बीच युद्ध भी हुआ था, जिसमे अर्जेंटीना के 655 और 255 ब्रिटिश सैनिकों की जान गई थी. इसके बाद ब्रिटेन ने यहां अपना कंट्रोल जारी रखा, लेकिन अर्जेंटीना आज भी इस पर अपना दावा करता है. लेकिन बड़ा सवाल है कि अब FIFA क्या करेगा.

अर्जेंटीना टीम पर FIFA लेगा कोई एक्शन?

राजनीतिक, आपत्तिजनक और भेदभावपूर्ण कपड़े, बैनर, झंडे या दूसरी कोई चीज दिखाना आचार सहिंता का उल्लंघन होता है. रिपोर्ट के अनुसार FIFA ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. रॉयटर्स के अनुसार FIFA जांच करने के बाद अनुशासनात्मक करवाई कर सकता है. बता दें कि 2014 में एक फ्रैंडली मैच के बाद अर्जेंटीना के प्लेयर्स ने ऐसा ही बैनर दिखाया था, तब FIFA की तरफ से एक्शन लेते हुए 20 हजार पाउंड का जुर्माना लगाया गया था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 16 Jul 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
FIFA Falkland Islands Argentina Football Team FIFA World Cup 2026 Football World Cup 2026
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