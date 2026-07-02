बदल गई IND vs ENG 2nd T20 की टाइमिंग, जानिए कब-कहां देखें LIVE; टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 रात को 10 बजे से शुरू नहीं होगा, जो पहले मैच की टाइमिंग थी. दूसरे मुकाबले की टाइमिंग बदली हुई है. जानिए दूसरा टी20 किस तारीख को, कितने बजे और किस मैदान पर खेला जाएगा. इस सीरीज के मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग एक नहीं बल्कि 2 ऐप्स पर हो रही है. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश में हैं.

इंग्लैंड दौरे पर भारत 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक जड़ा था. शिवम दुबे ने तेज तर्रार पारी खेलकर अच्छे से फिनिश किया था. हालांकि कुछ चीजों ने चिंता भी बढ़ाई, जैसे संजू सैमसन का लगातार फ्लॉप होना, तिलक वर्मा का नहीं चलना और ईशान किशन का वैसे ही लापरवाही से रन आउट होना. अब जब संजू लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, मांग तेज हो रही है कि वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाए.

India vs England 2nd T20 कब होगा?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 शनिवार, 4 जुलाई को होगा.

India vs England 2nd T20 कहां पर होगा?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 स्ट्रेटफोर्ड स्थित ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर होगा.

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India vs England 2nd T20 कितने बजे से शुरू होगा?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 पहले मैच की तरह रात को 10 बजे से शुरू नहीं होगा, ये मैच शाम को 7 बजे से शुरू होगा और टॉस 6:30 बजे होगा.

India vs England 2nd T20 लाइव प्रसारण कहां होगा?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20 का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा.

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India vs England 2nd T20 लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और जियोहॉटस्टार ऐप पर होगी.