हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFifa World Cup 2026: न खिलाड़ी अपने देश के, न कोच... फिर भी वर्ल्ड कप में रच दिया इतिहास, जर्मनी के खिलाफ कुरासाओ का कमाल

Fifa World Cup 2026: न खिलाड़ी अपने देश के, न कोच... फिर भी वर्ल्ड कप में रच दिया इतिहास, जर्मनी के खिलाफ कुरासाओ का कमाल

मैच के नतीजे की बात करें तो जर्मनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले को 7-1 के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया. इसके बावजूद कुरासाओ का यह गोल उनके फुटबॉल इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 15 Jun 2026 10:16 AM (IST)
Preferred Sources

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रचने वाले कुरासाओ के खिलाड़ी न तो अपने देश के लिए पेशेवर स्तर पर खेलने वाले अनुभवी सितारे हैं और न ही उनकी टीम किसी बड़ी फुटबॉल ताकत के रूप में जानी जाती है. फिर भी, मैदान पर उतरते ही उन्होंने जर्मनी के खिलाफ खेले गए अपने पहले ही मैच में इतिहास रच दिया. दरअसल, फीफा वर्ल्ड कप में यह कुरासाओ का डेब्यू मुकाबला था. ऐसे में टीम ने टूर्नामेंट के इतिहास में अपना पहला गोल दागकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. खास बात रही कि यह गोल जर्मनी जैसी मजबूत और अनूभवी टीम के खिलाफ आया, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ गई.

हालांकि, मैच के नतीजे की बात करें तो जर्मनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले को 7-1 के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया. इसके बावजूद कुरासाओ का यह गोल उनके फुटबॉल इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि यह फीफा वर्ल्ड कप मंच पर उनका पहला गोल था.

इस फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार खेलने उतरी कुरासाओ की टीम को लेकर एक खास बात ये भी है कि उसमें एक को छोड़कर सारे खिलाड़ी नीदरलैंड्स के हैं. बता दें कि ताहित चॉन्ग ही कुरासाओ की टीम में शामिल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका जन्म कुरासाओ में हुआ था. हालांकि, बाद में उन्होंने नीदरलैंड्स का रुख कर लिया. वह रॉटरडम में बड़े हुए और नीदरलैंड्स की अंडर-21 टीम का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि कुरासाओ की टीम के कोच भी देश के मूल निवासी नहीं  हैं. टीम के मुख्य कोच डिक एडवोकाट नीदरलैंड्स से आते हैं. बेटी की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्होंने कुछ समय के लिए कोच पद छोड़ दिया था. हालांकि, मई में उन्होंने दोबारा वापसी की और अपनी कोचिंग में कुरासाओ को पहली बार फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंचाने का सपना साकार किया.

यही वजह रही कि जर्मनी के खिलाफ टीम के ऐतिहासिक डेब्यू मैच से पहले एडवोकाट भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. 78 वर्षीय एडवोकाट फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे उम्रदराज मैनेजर भी हैं.

Published at : 15 Jun 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Netherlands Tahith Chong Dick Advocaat Curaçao
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
Fifa World Cup 2026: न खिलाड़ी अपने देश के, न कोच... फिर भी वर्ल्ड कप में रच दिया इतिहास, जर्मनी के खिलाफ कुरासाओ का कमाल
Fifa World Cup 2026: न खिलाड़ी अपने देश के, न कोच... फिर भी वर्ल्ड कप में रच दिया इतिहास, जर्मनी के खिलाफ कुरासाओ का कमाल
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026: 'पाकिस्तान खुद पाकिस्तान का नहीं', PTTF ने खिलाड़ियों को दिया बड़ा झटका, कहा- रहने-खाने, यात्रा करने का खर्चा खुद उठाओ
'पाकिस्तान खुद पाकिस्तान का नहीं', PTTF ने खिलाड़ियों को दिया बड़ा झटका, कहा- रहने-खाने, यात्रा करने का खर्चा खुद उठाओ
स्पोर्ट्स
US-Iran Peace Deal: शांति समझौते के बाद ईरान टीम की अमेरिका में एंट्री, खिलाड़ियों में डर का माहौल
शांति समझौते के बाद ईरान टीम की अमेरिका में एंट्री, खिलाड़ियों में डर का माहौल
स्पोर्ट्स
Vaibhav Suryavanshi: आज फिर गरजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला? श्रीलंका A के खिलाफ आखिर क्यों होगा तिलक वर्मा और ऋतुराज पर दबाव
आज फिर गरजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला? श्रीलंका A के खिलाफ आखिर क्यों होगा तिलक वर्मा और ऋतुराज पर दबाव
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Morena Rail Accident: दूसरे ट्रैक पर खड़े यात्रियों को ट्रेन ने कुचला, वीडियो सामने आया | Accident
PoK Violence: जन्नत क्यों हुई लहूलुहान,जवाब दो पाकिस्तान! | POK Protest | Pakistan | Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Today Update: 'आंधी संग झमाझम बारिश...', 13 राज्यों में IMD का अलर्ट, यूपी-बिहार, दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत!
'आंधी संग झमाझम बारिश...', 13 राज्यों में IMD का अलर्ट, यूपी-बिहार, दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत!
महाराष्ट्र
कांग्रेस नहीं, NDA में शामिल होंगे शरद पवार? रामदास अठावले ने दिया ऑफर, बोले- 'अगर चाहें तो...'
कांग्रेस नहीं, NDA में शामिल होंगे शरद पवार? रामदास अठावले ने दिया ऑफर, बोले- 'अगर चाहें तो...'
इंडिया
2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम
2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम
स्पोर्ट्स
IND W vs PAK W: ‘आज फिर टूटेंगे टीवी’, भारत से हार के बाद पाकिस्तान पर बने एक से एक फनी मीम्स, सोशल मीडिया पर मजाक तो देखिए
‘आज फिर टूटेंगे टीवी’, भारत से हार के बाद पाकिस्तान पर बने एक से एक फनी मीम्स, सोशल मीडिया पर मजाक तो देखिए
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 3: 'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
इंडिया
भारत-फ्रांस के बीच हो गई बड़ी डील! 5 साल में दोगुना होगा व्यापार, राफेल से परमाणु ऊर्जा तक... बने नए रास्ते
भारत-फ्रांस के बीच हो गई बड़ी डील! 5 साल में दोगुना होगा व्यापार, राफेल से परमाणु ऊर्जा तक... बने नए रास्ते
ट्रेंडिंग
Video: 27,000 में गुरुग्राम में शानदार जिंदगी! 25 साल की लड़की का बजट प्लान देख हैरान रह गए यूजर्स
27,000 में गुरुग्राम में शानदार जिंदगी! 25 साल की लड़की का बजट प्लान देख हैरान रह गए यूजर्स
ऑटो
Tata Tiago vs Maruti Swift: बजट और माइलेज में कौन सी कार बेस्ट, छोटी फैमिली के लिए क्या है बेहतर विकल्प?
बजट और माइलेज में कौन सी कार बेस्ट, छोटी फैमिली के लिए क्या है बेहतर विकल्प?
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget