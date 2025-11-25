जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन ने पूरे भारतीय फिल्म जगत के साथ-साथ खेल जगत और पड़ोसी देशों को भी गहरा दुख पहुंचाया है. सोमवार को 89 वर्ष की उम्र में “ही-मैन ऑफ बॉलीवुड” ने अंतिम सांस ली. उनका जाना केवल एक अभिनेता को खोने जैसा नहीं, बल्कि सिनेमा के एक पूरे सुनहरे दौर का अंत होने जैसा है. सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी उनके करोड़ों प्रशंसक रहे हैं. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कप्तान राशिद लतीफ ने भी धर्मेंद्र को भावुक श्रद्धांजलि दी.

राशिद लतीफ का भावुक संदेश

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक प्रकट किया. उन्होंने कहा, “धर्मेंद्र जी एक लेजेंडरी हीरो थे. ‘शोले’ जैसी क्लासिक फिल्म आज भी हमारे दिल में बसती है. वह भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी बेहद लोकप्रिय थे. उनकी विरासत हमेशा याद रहेगी.”

89 साल की उम्र में हुआ निधन

89 वर्षीय धर्मेंद्र को कुछ दिन पहले सांस लेने में दिक्कत होने पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया था. हालत में सुधार के बाद उन्हें जुहू स्थित उनके घर भेज दिया गया था, लेकिन सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर फैलते ही पूरा फिल्म जगत और खेल जगत शोक में डूब गया.

भारतीय खिलाड़ियों के संदेश, एक युग का अंत

भारत के क्रिकेट सितारों ने भी सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र को याद करते हुए भावुक संदेश साझा किए. पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, “धर्मेंद्र जी कोई अभिनेता नहीं, एक युग थे. उनकी सादगी, उनका स्टाइल और उनका दिल, सब सोने जैसा था. पीढ़ियां उन्हें याद रखेंगी.”

स्पिनर हरभजन सिंह ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, “धर्मेंद्र जी की गरिमा, मजबूती और उनका सदाबहार आकर्षण हमेशा याद रहेगा. उनकी मुस्कान और उनका सिनेमा, दोनों दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे.”

पूर्व ओपनर शिखर धवन ने भावुक शब्दों में लिखा, “आप सिर्फ कद में नही, दिल में भी बड़े थे. आपने साबित किया कि ताकत कोमल भी हो सकती है. ओम शांति.”

एक चमकदार सफर का अंत

1935 में पंजाब के फगवाड़ा में जन्मे धर्मेंद्र ने 1960 के दशक में एक टैलेंट हंट के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा. जल्द ही वह एक्शन, रोमांस और कॉमेडी, हर जॉनर के सुपरस्टार बन गए. पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र ने पांच दशक से अधिक समय तक फिल्मों में अपना जलवा दिखाया.