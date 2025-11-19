क्रिस्टियानो रोनाल्डो व्हाइट हाउस में दिखे, सऊदी क्राउन प्रिंस और डोनाल्ड ट्रंप संग किया डिनर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिस्टियानो रोनाल्डो व्हाइट हाउस में दिखे, सऊदी क्राउन प्रिंस और डोनाल्ड ट्रंप संग किया डिनर

By : एबीपी लाइव | Updated at : 19 Nov 2025 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वजह है, व्हाइट हाउस में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल डिनर, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मौजूद थे. यह कार्यक्रम अमेरिका-सऊदी रिश्तों के बीच नई गर्मजोशी दिखाने वाला मौका रहा, और रोनाल्डो इस इवेंट के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल रहे.

हाई-प्रोफाइल डिनर में शामिल हुईं दिग्गज हस्तियां

व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में आयोजित इस इवेंट में रोनाल्डो को फ्रंट के VIP सेक्शन के पास बैठाया गया था. जहां ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान दोनों ने मेहमानों को संबोधित किया. मेहमानों में दुनिया की बड़ी कंपनियों के दिग्गज जैसे Apple के CEO टिम कुक और Tesla के फाउंडर एलन मस्क जैसी हस्तियां भी शामिल थी. भाषण के दौरान ट्रंप ने रोनाल्डो का खास जिक्र किया और बताया कि उन्होंने अपने बेटे बैरोन को रोनाल्डो से मिलवाया है. ट्रंप ने मजाक में कहा कि रोनाल्डो को मिलवाने के बाद उनका बेटा “अब अपने पिता की थोड़ी ज्यादा इज्जत करता है.”

सऊदी लीग के सुपरस्टार हैं रोनाल्डो

2022 में अल-नस्सर क्लब से जुड़ने के बाद रोनाल्डो सऊदी फुटबॉल का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हर साल करीब 200 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. 40 साल की उम्र में भी उनका स्टारडम कम नहीं हुआ और उन्होंने इस साल जून में दो साल का नया एक्सटेंशन साइन किया.

उनकी मौजूदगी को क्राउन प्रिंस के साथ सऊदी फुटबॉल प्रोजेक्ट की वैश्विक ‘ब्रांडिंग’ माना जा रहा है.

क्राउन प्रिंस का व्हाइट हाउस दौरा भी रहा चर्चा में

क्राउन प्रिंस का यह दौरा भी खास था क्योंकि 2018 में पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद अमेरिका–सऊदी रिश्तों में दूरी आ गई थी. अमेरिकी एजेंसियों ने माना था कि यह ऑपरेशन मोहम्मद बिन सलमान के निर्देश पर हुआ, हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है. इस डिनर को दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का संकेत माना जा रहा है.

2014 के बाद अमेरिका आए रोनाल्डो

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह दुर्लभ अमेरिका दौरा काफी सुर्खियों में रहा है. क्योंकि वे 2014 के बाद पहली बार यहां नजर आए हैं. 2017 में एक रिपोर्ट में उन पर लगे पुराने आरोपों का मामला फिर उछला, हालांकि उनके वकीलों ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया था.

2034 वर्ल्ड कप, रोनाल्डो का रिकॉर्ड और ट्रंप की मौजूदगी

सऊदी अरब 2034 FIFA वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है और रोनाल्डो पहले ही दावा कर चुके हैं कि यह “सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप” होगा. फिलहाल रोनाल्डो अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड छठी बार खेलने की तैयारी में हैं. हालांकि हालिया रेड कार्ड के कारण उन्हें पहले मैच के लिए सस्पेंशन झेलना पड़ सकता है. 5 दिसंबर को होने वाली ड्रॉ से उनके प्रतिद्वंद्वी तय होंगे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी भी तय मानी जा रही है. 

Published at : 19 Nov 2025 10:50 AM (IST)
Cristiano Ronaldo White House Saudi Crown Prince DONALD Trump

