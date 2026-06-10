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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस, डेटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर यूजर्स ने क्या कहा

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस, डेटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर यूजर्स ने क्या कहा

रिश्ते और डेटिंग स्टैंडर्ड्स आजकल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले विषयों में से एक हैं. बहस में फुटबॉल के दो दिग्गज सितारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी का नाम भी जुड़ गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 10 Jun 2026 11:30 AM (IST)
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रिश्ते और डेटिंग स्टैंडर्ड्स आजकल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले विषयों में से एक हैं. अब इसी बहस में फुटबॉल के दो दिग्गज सितारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी का नाम भी जुड़ गया है. सोशल मीडिया पर शुरू हुई यह वायरल बहस अब पैसे, रिश्तों और आधुनिक डेटिंग ट्रेंड्स को लेकर बड़े विवाद का रूप ले चुकी है.

आपको जानकारी के लिए बता दें कि आखिर यह बहस क्यों और कैसे छिड़ी ? आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं की प्रशंसा करने वाली एक पोस्ट से यह बहस शुरू हुई थी, लेकिन अब यह बहस और भी तेज हो गई और यह न ही केवल चर्चा तक सीमित रही बल्कि यह एक बड़े विवाद का भी रूप ले चुकी है. यहीं नहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने फुटबॉल जगत के सबसे बड़े सितारों को भी इसमें शामिल कर लिया है.

अब आप सोच रहे होंगे कि उस पोस्ट में ऐसा क्या था जिसके कारण यह एक मुद्दा बन गया. तो आपको बता दें कि इस बहस ने इसलिए तेजी पकड़ी क्योंकि यह उन मुद्दों से जुड़ी थी जिन पर लोग पहले से ही ऑनलाइन चर्चा करते रहते हैं. डेटिंग की अपेक्षाएं, आर्थिक स्थिति, लैंगिक भूमिकाएं और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे विषय सोशल मीडिया पर रोज चर्चा का केंद्र बने रहते हैं. इस ताजा विवाद ने बस इस बहस में फुटबॉल की दुनिया का तड़का लगा दिया.

दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लग्जरी कार से उतरती एक महिला की तस्वीरें दिखाते हुए उन पुरूषों की आलोचना की, जो आर्थिक रूप से सफल महिला के पास खुद समान हैसियत या संपत्ति न होने बावजूद रिश्ते की उम्मीद लेकर पहुंचते है.

उस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि, ‘आप ऐसी महिला को अपनी कार चलाते हुए देखेंगे और एक ऐसा पुरूष, जो साइकिल तक नहीं खरीद सकता, फिर भी उससे बात करने का आत्मविश्वास रखेगा. यह हैरान करने वाली बात है.’

इसी दौरान एक यूजर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी का उदाहरण देते हुए कहा कि रिश्ते सिर्फ पैसे और स्टेटस पर नहीं टिके होते. इसके बाद यह बहस तेजी से वायरल हो गई और डेटिंग स्टैंडर्ड्स से आगे बढ़कर पैसे, सफलता और रिश्तों पर चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों ने कहा कि रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा मायने रखता है, जबकि कुछ का मानना था कि सेलिब्रिटीज की जिंदगी की तुलना आम लोगों से नहीं की जा सकती. कुल मिलाकर, एक साधारण सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़ी ऑनलाइन बहस का रूप ले लिया.

यह भी पढ़ें- दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कप्तान! अपनी कप्तानी में बनाया अनोखा रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा जीत और सबसे ज्यादा हार दोनों मिला

Published at : 10 Jun 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Cristiano Ronaldo Social Media
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