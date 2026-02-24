हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के खिलाफ मैच से पहले जिम्बाब्वे के हेड कोच ने दिया बड़ा बयान, जो कहा वो हर भारतीय को जानना चाहिए

सुपर-8 में भारत का अगला मैच जिम्बाब्वे से है. टीम इंडिया को हर हाल में यह मैच बड़े अंतर से जीतना होगा. इस मुकाबले से पहले जिम्बाब्वे के हेड कोच जस्टिन सैमन्स ने बड़ा बयान दिया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

जिम्बाब्वे ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में दो बड़े उलटफेर किए. पहले इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पटका और फिर श्रीलंका को धूल चटाई. इन दो बड़ी जीत के साथ जिम्बाब्वे की टीम इस वैश्विक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची. सुपर-8 में जिम्बाब्वे को वेस्टइंडीज के खिलाफ बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. अब जिम्बाब्वे का सामना भारत से होगा. इस मैच से पहले जिम्बाब्वे के हेड कोच जस्टिन सैमन्स ने बड़ा बयान दिया है. 

जिम्बाब्वे के हेड कोच जस्टिन सैमन्स ने कहा कि वह जानते हैं कि भारत आक्रामक रुख अपनाएगा. उनका मानना ​​है कि वेस्टइंडीज से मिली करारी हार से मिले सबक के बाद उनकी कमजोर मानी जाने वाली टीम इस महत्वपूर्ण मैच के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगी. बता दें कि वेस्टइंडीज ने सोमवार को जिम्बाब्वे को 107 रन से करारी शिकस्त दी. भारत को भी अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से 83 रन से हार का सामना करना पड़ा था और सैमन्स को लगता है कि भारतीय टीम उनके खिलाफ शुरू से ही हावी होकर खेलने की कोशिश करेगी. 

वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के बाद जस्टिन सैमन्स ने कहा, "हम जानते हैं कि भारत किस तरह से खेलेगा. उनका तरीका भी वैसा ही होगा जैसा कि वेस्टइंडीज ने अपनाया. वे (भारत) कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. इससे हमें अच्छी सीख मिलेगी. हम दबाव से कैसे निपटते हैं, हम कैसे शांत रहते हैं और कैसे तुरंत सोच-समझकर काम करते हैं. हम कैसे बदलाव करने की कोशिश करते हैं और कैसे बल्लेबाजों की लय को बिगाड़ते हैं."

सैमन्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ की गई गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी टीम विशेष रूप से गेंदबाजी इकाई को लेकर विपक्षी टीम ने जो पूर्व अनुमान लगाए वह सही साबित हुए और भारत के खिलाफ इस तरह की गलती से बचना होगा. उन्होंने कहा, "हम इस मामले में थोड़ा और समझदारी से काम ले सकते हैं. चेन्नई का मैदान थोड़ा बड़ा होगा और शायद इस लिहाज से वहां हमें थोड़ी ज्यादा आसानी होगी."

Published at : 24 Feb 2026 05:30 PM (IST)
Cricket World Cup India Vs Zimbabwe IND Vs ZIM T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup Justin Sammons
