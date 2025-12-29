Year Ender 2025: साल 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए भावनाओं, उतार-चढ़ाव और ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा. कहीं हार ने निराश किया तो कहीं जीत ने फैंस को जश्न मनाने का पूरा मौका दिया. खास बात यह रही कि पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने ऐसे पल दिए, जिन्हें क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक याद रखेंगे. आइए नजर डालते हैं 2025 के उन पांच बड़े क्रिकेटिंग लम्हों पर, जिन्होंने इस साल को खास बना दिया.

महिला टीम बनी पहली बार वर्ल्ड चैंपियन

2025 का सबसे बड़ा और भावुक पल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत रही. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने पहली बार महिला वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. टूर्नामेंट की शुरुआत आसान नहीं रही. शुरुआती जीत के बाद टीम को लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ‘करो या मरो’ मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने वापसी की. सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रन का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल कर टीम फाइनल में पहुंची और वहां साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया.

चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत का दबदबा

महिला टीम के साथ-साथ पुरुष टीम ने भी फैंस को जश्न मनाने का मौका दिया. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत के लिए बेहद खास रही. ग्रुप स्टेज में भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराया. सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की हार का बदला लिया गया. फाइनल में न्यूजीलैंड को मात देकर भारत ने 12 महीने में दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीत ली.

एशिया कप में पाकिस्तान पर दबदबा

एशिया कप 2025 भावनात्मक तौर पर भी खास रहा. सीमा पर तनाव के माहौल के बीच भारत ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया. ग्रुप स्टेज से लेकर सुपर-4 और फिर फाइनल तक भारत ने पाकिस्तान को कड़ी टक्कर देते हुए हर बार धूल चटाई. फाइनल में तिलक वर्मा और शिवम दुबे की दमदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने खिताब जीता.

इंग्लैंड में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज ड्रॉ

रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरा आसान नहीं था. भारत सीरीज में पिछड़ रहा था, लेकिन आखिरी टेस्ट में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल कर दिया. आखिरी दिन इंग्लैंड को छह रन से हराकर भारत ने सीरीज 2-2 से बराबर कर ली. यह जीत जज्बे और संघर्ष की मिसाल बनी.