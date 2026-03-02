बारिश में धुला टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो कैसे होगा विजेता का फैसला? जानें इसे लेकर ICC का नियम
T20 World Cup Semi Final: अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में बारिश आ जाती है तो फाइनलिस्ट टीम का फैसला कैसे होगा. इसको लेकर जानिए ICC का नियम.
T20 World Cup Semi Final Rain Rules: 2026 टी20 वर्ल्ड कप की चारों टीम सामने आ चुकी हैं. भारत, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सेमीफाइनल में जाने वाली चार टीम हैं. पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलकाता में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. वहीं 5 मार्च को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीम आमने-सामने होंगी, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.
प्रकृति पर किसी का बस नहीं, ऐसे में सेमीफाइनल मैचों के दौरान बारिश आ जाती है या फिर किसी अन्य कारण से मुकाबला रद्द हो जाता है, तो फाइनल में जाने वाली टीम का फैसला कैसे होगा. यहां जान लीजिए बारिश को लेकर ICC का नियम.
सेमीफाइनल में बारिश आई, तो क्या है नियम?
मान लीजिए 5 मार्च को बारिश के कारण भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच नहीं हो जाता है. ऐसे में रिजर्व डे का नियम लागू हो जाएगा. बता दें कि सेमीफाइनल और फाइनल मैचों के लिए रिजर्व डे रखे गए हैं. इसका मतलब 5 मार्च को भारत-इंग्लैंड मुकाबला नहीं हो पाया तो उसे 6 मार्च को करवाया जाएगा.
वहीं रिजर्व डे भी बारिश में धुल जाता है, तो फाइनल में जाने वाली टीम का फैसला कैसे होगा. रिजर्व डे पर भी कोई खेल नहीं हो पाया तो सुपर-8 में ऊंची पोजीशन पर रहने वाली टीम को फाइनल में एंट्री मिलेगी. इसका मतलब दोनों सेमीफाइनल मैचों में रिजर्व डे के दिन भी खेल नहीं हो पाया तो दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड फाइनल में पहुंच जाएंगे.
सेमीफाइनल का शेड्यूल?
2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत का सेमीफाइनल मैच 5 मार्च को होगा, जिसमें उसे इंग्लैंड से भिड़ना होगा. यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.
उससे पहले 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल मैच होगा, जिसमें दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने-सामने होंगे. ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा.
