पाकिस्तान के आगे बौना साबित हुआ बांग्लादेश, PAK ने दूसरे वनडे में बुरी तरह रौंद डाला

Pakistan vs Bangladesh 2nd ODI Highlights: पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को 128 रनों से हरा दिया है. ढाका के शेर ए बांग्ला स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. पाकिस्तान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 274 रन बनाए. इसके जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 114 रनों पर ऑलआउट हो गई.

पाकिस्तान टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला था. माज सदाकत ने मात्र 46 गेंदों में 75 रनों की पारी खेल बांग्लादेशी गेंदबाजों को जमकर धोया. उनके अलावा सलमान आगा ने भी 64 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन वो विवादित तरीके से रन आउट हो गए. मोहम्मद रिजवान ने भी 44 रनों का योगदान दिया, लेकिन पाक टीम 274 रन बनाकर 48वें ओवर में ही ऑलआउट हो गई थी.

बांग्लादेश को रौंद डाला

बांग्लादेश की टीम लक्ष्य का पीछा करने आई तो 15 के स्कोर तक उसके तीनों सलामी बल्लेबाज आउट हो चुके थे. इसी बीच लिटन दास और तौहीद हृदोय ने चौथे विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी कर जैसे-तैसे बांग्लादेश की मैच में वापसी करवाई. दास 41 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हृदोय ने 28 रन बनाए.

एक समय बांग्लादेश टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन बना लिए थे, लेकिन कौन जानता था कि पाकिस्तानी गेंदबाज बांग्लादेश के बैटिंग लाइन-अप की धज्जियां उधेड़ कर रख देंगे. बांग्लादेश टीम ने अपने आखिरी 7 विकेट मात्र 41 रनों के भीतर गंवा दिए.

DLS पद्धति से आई जीत

पाकिस्तान की पारी का अंत 274 रनों पर हुआ. जवाब में बांग्लादेश की टीम 6.3 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना चुकी थी. तभी बारिश या गई और काफी देर मैच रुका रहा. ऐसे में बांग्लादेश को 32 ओवरों में 243 रनों का टारगेट मिला. मैच दोबारा शुरू हुआ तो लिटन दास और तौहीद हृदोय के अलावा कोई तीसरा बल्लेबाज ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाया. अब 2 मैचों के बाद सीरीज एक-एक से बराबरी पर आ गई है.