कौन है अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन कौर, जानिए क्रिकेटर से कितने साल छोटी

IPL 2026 में पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की, जिसमें वह एक लड़की का हाथ पकड़े हुए थे. अब कुछ फैंस ने हाथ में बने टैटू, नाखूनों पर बने आर्ट से पहचाना और दावा किया कि ये तो समरीन कौर हैं. यहीं से सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि अर्शदीप और समरीन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं.

अर्शदीप सिंह द्वारा शेयर की गई फोटोज में वह एक लड़की का हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन इसमें चेहरा नहीं था. लड़की के हाथ पर एक छोटा सा टैटू बना था. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने वाले फैंस लड़की को इसी टैटू से पहचान गए और दावा करने लगे कि ये पंजाबी एक्ट्रेस समरीन कौर है. फैंस कहने लगे कि क्रिकेटर की फोटो में जो लड़की के हाथ में टैटू बना हुआ था, वैसा ही टैटू समरीन के हाथ में भी बना हुआ है.

🚨 REVEALATION OF ARSHDEEP SINGH GIRLFRIEND ON SNAPCHAT 🚨



So Arshdeep Singh is dating Indian actress Samreen Kaur 👀



Paji thought we won't be able to guess the girl, Fans accumulated all the photos and Recent stories of ARSHDEEP Singh and Samreen Kaur Instagram Photos and has… pic.twitter.com/VGEOCG5nd1 — Bemba Tavuma X 🐐 (@gaandfaadtits) April 5, 2026

PBKS को सपोर्ट करने आई थी समरीन

इसके बाद तो समरीन की आईपीएल मैचों की फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी. हालांकि ये IPL 2026 का नहीं बल्कि पिछले साल का फोटो है.

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कौन हैं समरीन कौर

पंजाबी इंडस्ट्री की उभरती हुई एक्ट्रेस समरीन कौर सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं और कई म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 की जीत पर बनी फिल्म 83 में भी काम किया था, वह क्रिकेटर की मंगेतर के रोल में थीं.

🚨 RUMOURS ALERT 🚨



Arshdeep Singh posted two stories on Snapchat where he’s seen holding a girl’s hand.



Fans noticed the “੧” tattoo, which matches Samreen Kaur, who is also the ex of Ashish Chanchlani.



Is Arshdeep dating Samreen Kaur? 👀 pic.twitter.com/dEGw3Gkq1t — Mention Cricket (@MentionCricket) April 5, 2026

समरीन कौर का जन्म 2021 में जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था. वह 26 साल की हैं और अर्शदीप सिंह से एक साल छोटी हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर डेटिंग के दावों को लेकर न तो क्रिकेटर अर्शदीप और न ही एक्ट्रेस समरीन ने कुछ कहा है.