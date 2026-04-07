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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026KKR टीम के प्रदर्शन से गुस्से में थे शाहरुख खान? मैच के दौरान ऐसा फोटो आया सामने; हुआ वायरल

KKR टीम के प्रदर्शन से गुस्से में थे शाहरुख खान? मैच के दौरान ऐसा फोटो आया सामने; हुआ वायरल

IPL 2026 में सोमवार को बारिश के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स मैच रद्द हो गया. इस दौरान KKR की एक बड़ी कमी सामने आई, जिसके बाद टीम के मालिक शाहरुख खान और CEO के बीच गहरी चर्चा हुई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 07 Apr 2026 10:01 AM (IST)
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कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, लेकिन 3.4 ओवरों के खेल में ही KKR की एक बड़ी कमी उजागर हुई. ईडन गार्डन्स पर हुए IPL 2026 के 12वें मैच में टॉस जीतकर कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. टीम की शुरुआत खराब हुई, ओपनर फिन एलन 6 रन बनाकर आउट हो गए. तीसरे नंबर पर आए कैमरून ग्रीन एक बार फिर सस्ते में आउट हो गए, अपनी दूसरी ही गेंद पर वह कैच आउट हो गए. जब मैच रुका तो कैमरा शाहरुख खान पर गया, जिसमें वह टीम के सीईओ संग गहरी चर्चा करते हुए नजर आए.

KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ने पारी की शुरुआत की थी. दूसरे ही ओवर में फिन एलन को जेवियर बार्टलेट ने आउट कर दिया. फिर आए कैमरून ग्रीन भी उसी ओवर में आउट हो गए, जिन्होंने अपनी पहली गेंद पर चौका लगाया था. 3.4 ओवरों में बारिश के कारण मैच रुका और फिर शुरू नहीं हुआ. जब मैच रुका हुआ था तब कैमरा शाहरुख खान पर गया, जो टीम के सीईओ वेंकी मैसूर के साथ गहरी बातचीत कर रहे थे.

कैमरून ग्रीन लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप

कैमरून ग्रीन ने पहले मैच में 18, दूसरे मैच में 2 ही रन बनाए थे. केकेआर ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि में खरीदा है. लेकिन अभी तक उनका प्रदर्शन निराशानजक रहा है. जब शाहरुख खान पर कैमरा गया तब होस्ट ने भी कहा कि लगता है दोनों गहन बातचीत कर रहे हैं. हालांकि ये नहीं पता कि वे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन केकेआर के टॉप आर्डर बल्लेबाजों के फ्लॉप प्रदर्शन ने उन्हें चिंतित जरूर कर दिया होगा.

पंजाब किंग्स के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बड़ा बदलाव किया था, उन्होंने सुनील नरेन की जगह रोवमैन पॉवेल को शामिल किया था. जबकि वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह नवदीप सैनी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था.

KKR को पहली जीत का इंतजार

कोलकाता नाइट राइडर्स की IPL 2026 में शुरुआत बहुत खराब हुई है. टीम पहले दो मैच हार चुकी है, जबकि तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. कोलकाता का अगला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ 9 अप्रैल को है.

Published at : 07 Apr 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
Shahrukh Khan Suhana Khan KKR INDIAN PREMIER LEAGUE KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
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