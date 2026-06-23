कौन हैं जेम्स कोल्स? ऑक्शन में बिके थे सबसे महंगे, भारत के खिलाफ इंग्लैंड टीम में मिला मौका

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटJames Coles Profile: कौन हैं जेम्स कोल्स? ऑक्शन में बिके थे सबसे महंगे, भारत के खिलाफ इंग्लैंड की टी20 टीम में मिला मौका

James Coles Profile: कौन हैं जेम्स कोल्स? ऑक्शन में बिके थे सबसे महंगे, भारत के खिलाफ इंग्लैंड की टी20 टीम में मिला मौका

Who is James Coles: युवा अनकैप्ड ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को भारत के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम में जगह मिली. तो आइए जानते हैं कि आखिर जेम्स कोल्स कौन हैं.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 23 Jun 2026 04:04 PM (IST)
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James Coles Profile: इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है, जिसमें पहले 5 टी20 और फिर 3 वनडे होंगे. 01 जुलाई से शुरू होने वाली टी20 सीरीज के लिए मेजबान इंग्लैंड ने बीते सोमवार (22 जून) 17 सदस्यीय टीम का एलान किया, जिसमें अनकैप्ड युवा ऑलराउंडर जेम्स कोल्स का नाम भी शामिल रहा. 22 साल के कोल्स को पहली बार इंग्लिश टीम का हिस्सा बनाया गया है. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जेम्स कोल्स कौन हैं? यहां आपको उनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी. 

कौन हैं जेम्स कोल्स?

कोल्स का जन्म 02 अप्रैल 2004 को इंग्लैंड के एलिसबरी में हुआ था. घरेलू क्रिकेट और टी20 लीग्स में अच्छा प्रदर्शन करने के चलते कोल्स को इंग्लिश टीम में जगह मिली. 

द हंड्रेड ऑक्शन में बिके सबसे महंगे 

इंग्लिश ऑलराउंडर जेम्स द हंड्रेड 2026 के लिए बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने. कोल्स को लंदन स्पिरिट ने 4 करोड़ 80 लाख रुपये की कीमत में खरीदा था. 2024 और 2025 में कोल्स साउदर्न ब्रेव के लिए खेलते हुए नजर आए थे. टीम के लिए पहले सीजन में कोल्स ने 44 रन और दूसरे सीजन में 124 रन बनाए थे. 

सबसे कम उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू 

जेम्स कोल्स 16 साल और 157 दिन की उम्र में ससेक्स के लिए फर्स्ट-क्लास डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे, जब उन्हें द ओवल में सरे के खिलाफ बॉब विलिस ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला. 

जेम्स कोल्स का करियर 

नजर डालें कोल्स के घरेलू करियर पर, तो अब तक उन्होंने 58 फर्स्ट क्लास, 24 लिस्ट-ए और 71 टी20 मुकाबले खेल लिए हैं. फर्स्ट क्लास में कोल्स ने बैटिंग करते हुए 3441 रन बनाए और बॉलिंग में 74 विकेट चटकाए. लिस्ट-ए में कोल्स ने 425 रन स्कोर किए और बॉलिंग करते हुए 26 विकेट अपनी झोली में डाले. बाकी टी20 में कोल्स के बल्ले से 1373 रन निकले और बॉलिंग करते हुए 53 विकेट चटकाए. 

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड का 17 सदस्यीय स्क्वॉड 

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड

इंग्लैंड बनाम भारत टी20 शेड्यूल

1 जुलाई, डरहम (10 PM IST)

4 जुलाई, स्ट्रेटफोर्ड (7 PM IST)

7 जुलाई, वेस्ट ब्रिजफोर्ड (10 PM IST)

9 जुलाई, ब्रिस्टल (10 PM IST)

11 जुलाई, वेस्ट एंड (7 PM IST)

 

यह भी पढ़ें: IPL इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील कंफर्म, LSG से अलग हुए ऋषभ पंत; कम हुई इतनी सैलरी

Published at : 23 Jun 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
England Squad IND VS ENG James Coles
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