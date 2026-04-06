आईपीएल 2026 में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले अशोक शर्मा कौन हैं? जानिए उनके बारे में दिलचस्प बातें

Who is Ashok Sharma: इंडियन प्रीमियर लीग का 9वां मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच बीते 4 अप्रैल को खेला गया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था. ये मैच इस सीजन का अब तक का सबसे रोचक मुकाबला रहा. इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 6 रन से होम टीम गुजरात टाइटंस को हराया, लेकिन इस मैच में गुजरात के तेज गेंदबाज अशोक लाइमलाइट में रहें, वे अपनी तेज रफ्तार की गेंदबाजी की वजह से चर्चा में बने हुए हैं. इस मुकाबले में अशोक ने आईपीएल 2026 की सबसे तेज गेंद फेंका. उन्होंने राजस्थान की पारी के 16वें ओवर की आखिरी गेंद ध्रुव जुरेल को 154.2KMPH से फेंकी. आइये जानते हैं आखिर अशोक शर्मा कौन हैं?

कौन हैं अशोक शर्मा?

राजस्थान के रहने वाले तेज गेंदबाज अशोक शर्मा अभी 23 साल के हैं. वे डॉमेस्टिक क्रिकेट राजस्थान के लिए ही खेलते हैं. घरेलू क्रिकेट में अशोक ठीक-ठाक प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं. उन्होंने अब तक 4 फर्स्ट क्लास मुकाबले, 7 लिस्ट ए तो 12 टी20 मुकाबले खेले हैं. उनके नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 14, लिस्ट ए में 13 तो टी20 में 12 विकेट हैं.

आईपीएल में राजस्थान और कोलकाता का रह चुके हैं हिस्सा

अशोक शर्मा सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स में नेट गेंदबाज थे. इसके बाद साल 2022 में उनको अपना पहला आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिला. कोलकाता नाइट राइडर्स ने अशोक को 55 लाख रुपये में खरीदा था. हालांकि, उनको कोलकाता के लिए एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. इसके बाद अशोक को आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने अपने साथ 30 लाख रुपये में जोड़ा था, लेकिन उन्हें राजस्थान के लिए भी खेलने का मौका नहीं मिला. हालांकि, आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने अशोक को 90 लाख रुपये में खरीदा था. इस सीजन आईपीएल में अशोक अब तक दो मैच खेल चुके हैं और उन्हें दो विकेट मिले हैं. अशोक को अब आगे और मुकाबलों में देखना दिलचस्प रहेगा.