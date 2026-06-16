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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटफैब-4 की इस लिस्ट में सबसे पीछे विराट कोहली, हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए

फैब-4 की इस लिस्ट में सबसे पीछे विराट कोहली, हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए

Best Test Average Among Fab 4 Batsman: विराट कोहली ने शतकों के अलावा रनों का अंबार लगाने के ढेरों रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन फैब-4 की इस लिस्ट में वे सबसे फिसड्डी हैं.

Reported By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Jun 2026 02:45 PM (IST)
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एक तरफ सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग और कुमार संगाकारा जैसे दिग्गजों का दौर खत्म हो रहा था. दूसरी ओर विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट एक-एक कर इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रख रहे थे, जिन्हें बाद में फैब-4 के नाम से पहचाना गया. ये चारों बल्लेबाज अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिलकर 243 शतक लगा चुके हैं.

इन चारों बल्लेबाजों की बात करें तो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक, तीनों फॉर्मेट में मिलाकर सबसे बढ़िया औसत समेत कई अन्य मामलों में विराट कोहली सबसे आगे हैं. मगर फैब-4 बल्लेबाजों की एक ऐसी भी लिस्ट है, जिसमें विराट सबसे पीछे हैं.

इस लिस्ट में सबसे पीछे विराट

दरअसल यहां बात हो रही है टेस्ट क्रिकेट में सबसे बढ़िया औसत से रन बनाने की. विराट टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं और उन्होंने 123 मैचों के टेस्ट करियर में 46.85 के औसत से 9230 रन बनाए. फैब-4 बल्लेबाजों में विराट अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका टेस्ट औसत 50 से कम है.

इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं, जिनका टेस्ट औसत 56.05 का है. स्मिथ ने अपने 123 मैचों के ऐतिहासिक टेस्ट करियर में अब तक 10763 रन बनाए हैं. 

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले केन विलियमसन सबसे बढ़िया टेस्ट औसत के मामले में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने अपने 110 टेस्ट मैचों में 54.06 के औसत से 9515 रन बनाए.

चौथे स्थान पर जो रूट आते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. रूट ने अब तक 164 टेस्ट मैचों में 50.73 के शानदार औसत से 13952 रन बना लिए हैं.

फैब-4 में सबसे बढ़िया टेस्ट औसत

  • 56.06 - स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
  • 54.06 - केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)
  • 50.73 - जो रूट (इंग्लैंड)
  • 46.85 - विराट कोहली (भारत)

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Jun 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Steve Smith Kane Williamson Joe Root VIRAT KOHLI
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