अभिषेक ने कहा 'बेइज्जती मत करवा दियो', प्रिंस यादव ने खोला ताबड़तोड़ बैटिंग का राज

बीते रविवार इंदौर में भारत और वेस्टइंडीज का तीसरा टी20 मैच खेला गया. 19वें ओवर तक टीम इंडिया के 9 विकेट गिर चुके थे. तभी 20वें ओवर में नंबर-10 के बल्लेबाज प्रिंस यादव ने 3 चौके लगाकर सबको चौंका दिया. प्रिंस यादव ने अब खुद खुलासा करके बताया कि उन्होंने वह छोटी से कैमियो पारी अभिषेक शर्मा के बैट से खेली थी.

प्रिंस यादव ने तुक्का मारकर वे 3 चौके नहीं लगाए थे, क्योंकि इनमें एक मौके पर उन्होंने स्कूप का प्रयास किया और यॉर्कर गेंद को चौके पर भेज दिया. उन्होंने शानदार गेम अवेयरनेस दिखाई. BCCI ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें प्रिंस ने बड़ा खुलासा किया.

'बैट की बेइज्जती मत करवा दियो'

प्रिंस यादव ने खुलासा करके बताया, "वो अभि (अभिषेक) भैया ने बैट दिया था न मुझे. इन्होंने कहा कि बैट की बेइज्जती मत करवा दियो. मैंने उसकी इज्जत रख ली." इस पूरे वाकये के दौरान अभिषेक शर्मा, प्रिंस यादव के साथ ही खड़े थे.

बताते चलें कि अभिषेक शर्मा ने खुद इस मैच में 30 गेंद में 69 रनों की तूफानी पारी खेली. इस ताबड़तोड़ पारी में उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए. इसी के साथ उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में सूर्यकुमार यादव की बराबरी भी कर ली. उनके नाम अब 2026 में कुल 68 सिक्स हो गए हैं.

इसका नाम चलत्ता है

बीसीसीआई द्वारा साझा इसी वीडियो में अभिषेक शर्मा ने कहा, "मैंने इसकी (प्रिंस यादव) की बैटिंग देखी है. अगर किसी ने नहीं देखी है, मैं बता दूं कि दिल्ली में नाम चलता है इसका वन-ऑन-वन मैचों में. इसमें खुद ही बैटिंग और बॉलिंग भी करनी पड़ती है. इसमें वो टैलेंट है चौके और छक्के मारने का. आज थोड़ा टैलेंट दिखा, आगे भी और दिखेगा."

इंग्लैंड में भी मारा छक्का

प्रिंस ने अब तक अपने इंटरनेशनल करियर में सिर्फ एक सिक्स लगाया है. वह इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में आया था. उन्होंने खुद बताया कि वह सिक्स भी अभिषेक शर्मा के बैट से आया था. उन्होंने कहा कि अगली बार भी वे अभिषेक शर्मा का ही बैट लेकर जाएंगे. अभिषेक ने भी इसके लिए हामी भर दी.

यह भी पढ़ें:

'विराट को संन्यास के लिए मजबूर किया गया...', अजीत अगरकर पर लगे गंभीर आरोप