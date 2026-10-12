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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक ने कहा 'बेइज्जती मत करवा दियो', प्रिंस यादव ने खोला ताबड़तोड़ बैटिंग का राज

अभिषेक ने कहा 'बेइज्जती मत करवा दियो', प्रिंस यादव ने खोला ताबड़तोड़ बैटिंग का राज

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले प्रिंस यादव ने बड़ा राज खोल दिया है. उन्होंने अभिषेक शर्मा के बैट से खेलते हुए 3 चौके लगाए थे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 12 Oct 2026 11:59 AM (IST)
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बीते रविवार इंदौर में भारत और वेस्टइंडीज का तीसरा टी20 मैच खेला गया. 19वें ओवर तक टीम इंडिया के 9 विकेट गिर चुके थे. तभी 20वें ओवर में नंबर-10 के बल्लेबाज प्रिंस यादव ने 3 चौके लगाकर सबको चौंका दिया. प्रिंस यादव ने अब खुद खुलासा करके बताया कि उन्होंने वह छोटी से कैमियो पारी अभिषेक शर्मा के बैट से खेली थी.

प्रिंस यादव ने तुक्का मारकर वे 3 चौके नहीं लगाए थे, क्योंकि इनमें एक मौके पर उन्होंने स्कूप का प्रयास किया और यॉर्कर गेंद को चौके पर भेज दिया. उन्होंने शानदार गेम अवेयरनेस दिखाई. BCCI ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें प्रिंस ने बड़ा खुलासा किया.

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'बैट की बेइज्जती मत करवा दियो'

प्रिंस यादव ने खुलासा करके बताया, "वो अभि (अभिषेक) भैया ने बैट दिया था न मुझे. इन्होंने कहा कि बैट की बेइज्जती मत करवा दियो. मैंने उसकी इज्जत रख ली." इस पूरे वाकये के दौरान अभिषेक शर्मा, प्रिंस यादव के साथ ही खड़े थे.

बताते चलें कि अभिषेक शर्मा ने खुद इस मैच में 30 गेंद में 69 रनों की तूफानी पारी खेली. इस ताबड़तोड़ पारी में उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए. इसी के साथ उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में सूर्यकुमार यादव की बराबरी भी कर ली. उनके नाम अब 2026 में कुल 68 सिक्स हो गए हैं.

इसका नाम चलत्ता है

बीसीसीआई द्वारा साझा इसी वीडियो में अभिषेक शर्मा ने कहा, "मैंने इसकी (प्रिंस यादव) की बैटिंग देखी है. अगर किसी ने नहीं देखी है, मैं बता दूं कि दिल्ली में नाम चलता है इसका वन-ऑन-वन मैचों में. इसमें खुद ही बैटिंग और बॉलिंग भी करनी पड़ती है. इसमें वो टैलेंट है चौके और छक्के मारने का. आज थोड़ा टैलेंट दिखा, आगे भी और दिखेगा."

इंग्लैंड में भी मारा छक्का

प्रिंस ने अब तक अपने इंटरनेशनल करियर में सिर्फ एक सिक्स लगाया है. वह इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में आया था. उन्होंने खुद बताया कि वह सिक्स भी अभिषेक शर्मा के बैट से आया था. उन्होंने कहा कि अगली बार भी वे अभिषेक शर्मा का ही बैट लेकर जाएंगे. अभिषेक ने भी इसके लिए हामी भर दी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 12 Oct 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Prince Yadav
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