हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान

Wasim Akram on Babar Azam: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम ने स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को लेकर बड़ा बयान दिया है. शुक्रवार को बाबर टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 01 Nov 2025 06:53 PM (IST)
पिछले लंबे वक्त से खराब फॉर्म से जूझ रहे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान व स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को पूर्व दिग्गज वसीम अकरम का समर्थन मिला है. हालांकि, कुछ वक्त पहले तक वसीम अकरम भी बाबर की काफी आलोचना करते थे, लेकिन शुक्रवार को बाबर आजम भारत के रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज और अब वसीम अकरम के सुर ही बदल गए. 

यहां जानें क्या बोले वसीम अकरम?

वसीम अकरम ने बाबर आजम को सपोर्ट करते हुए कहा कि एक खराब दौर किसी भी खिलाड़ी को डिफाइन नहीं कर सकता है. हम सभी को बाबर का समर्थन करना चाहिए. क्रिकेट पाकिस्तान से बात करते हुए वसीम अकरम ने कहा, "बाबर आजम के अंदर अभी बहुत क्रिकेट बाकी है. वह अभी पाकिस्तान के लिए काफी कुछ हासिल कर सकता है. हम सभी को उनका सपोर्ट करना चाहिए."

बता दें कि बाबर आजम अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में बाबर आजम ने भारत के रोहित शर्मा और विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. बाबर ने शुक्रवार रात लाहौर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 18 गेंदों पर 11 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की. बाबर अब रोहित और कोहली को पीछे छोड़कर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

स्ट्राइक रेट और छक्कों में बाबर से काफी आगे हैं रोहित और विराट

बाबर आजम ने अब तक 123 मैचों में 39.57 की औसत से 4234 रन बनाए हैं, लेकिन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल अन्य खिलाड़ियों की तुलना में उनका स्ट्राइक रेट और छक्कों की संख्या कम है. बाबर का स्ट्राइक रेट 128.77 है और उन्होंने 73 छक्के लगाए हैं. इस मामले में रोहित, कोहली, जोस बटलर और पॉल स्टर्लिंग उनसे आगे हैं. रोहित का स्ट्राइक रेट 140.89 है और उन्होंने अपने करियर में 205 छक्के लगाए हैं. विराट का स्ट्राइक रेट 137.04 है और उन्होंने 124 छक्के लगाए हैं. बटलर का स्ट्राइक रेट 148.97 है और उन्होंने 172 छक्के लगाए हैं जबकि आयरलैंड के स्टर्लिंग का स्ट्राइक रेट 134.86 है और उन्होंने 133 छक्के लगाए हैं. 

Published at : 01 Nov 2025 06:53 PM (IST)
Wasim Akram Babar Azam Pakistan Rohit Sharma
