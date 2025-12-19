दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे विराट कोहली, ऋषभ पंत बने कप्तान; टीम का हो गया एलान

विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दो मैचों के लिए लिए DDCA ने स्क्वाड का एलान कर दिया है. डीडीसीए ने बताया कि विराट कोहली, ऋषभ पंत टीम का हिस्सा होंगे, दोनों ने अपनी उपलब्धता कन्फर्म की. सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग 19 दिसंबर 2025 को दोपहर 2:30 बजे DDCA ऑफिस में हुई. कमिटी ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली सीनियर पुरुष टीम को फाइनल कर दिया.

DDCA ने बताया कि ऋषभ पंत, विराट कोहली, इशांत शर्मा, और नवदीप सैनी ने अपनी अवेलेबिलिटी कन्फर्म कर दी है और वे टीम का हिस्सा होंगे. ऋषभ पंत को टीम का कप्तान बनाया गया है. हर्षित राणा अवेलेबल होने पर टीम में शामिल होंगे.

DDCA ने टूर्नामेंट के अपने पहले 2 मैचों के लिए स्क्वाड का एलान किया है. आयुष बडोनी उपकप्तान हैं. पहले दो मुकाबलों में अनुभवी खिलाड़ियों की जगह युवाओं को मौका दिया गया है. बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026 का आयोजन 24 दिसंबर से होने जा रहा है. दिल्ली का पहला मैच 24 तारीख को आंध्र प्रदेश के साथ है. दिल्ली क्रिकेट टीम का दूसरा मुकाबला गुजरात के खिलाफ 26 दिसंबर को है.

पहले 2 मैचों के लिए दिल्ली का स्क्वाड

आयुष बडोनी, अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, प्रियांश आर्य, तेजस्वी सिंह, नीतीश राणा, ऋतिक शौकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंस यादव, दिविज मेहरा, आयुष दोसेजा, वैभव कांडपाल, रोहन राणा, अनुज रावत.