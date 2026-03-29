IPL 2026 के पहले मैच में विराट कोहली ने रचा इतिहास, बनाया ऐसा रिकॉर्ड जिसका टूटना बेहद मुश्किल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 के पहले मैच में विराट कोहली ने रचा इतिहास, बना दिया ऐसा रिकॉर्ड जिसका टूटना बेहद मुश्किल

IPL 2026 के पहले मैच में विराट कोहली ने रचा इतिहास, बना दिया ऐसा रिकॉर्ड जिसका टूटना बेहद मुश्किल

आईपीएल 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ विराट कोहली ने नाबाद 69 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. 38 गेंद की अपनी पारी में किंग कोहली ने 5 चौके और 5 छक्के लगाए.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 29 Mar 2026 10:31 AM (IST)
Preferred Sources

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच से शनिवार को आईपीएल 2026 का आगाज हुआ. आईपीएल 2026 के पहले मैच में सभी की नजरें विराट कोहली पर थीं, किंग कोहली ने भी किसी को निराश नहीं किया और नाबाद 69 रनों की पारी खेल आरसीबी को शानदार जीत दिलाई. इसके साथ ही विराट कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. 

सनराइजर्स हैदराबाद से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने सिर्फ 38 गेंद में नाबाद 69 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 5 छक्के निकले. किंग कोहली आईपीएल में लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 हजार रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. आईपीएल में इससे पहले कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सका.

सनराइजर्स हैदराबाद से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. विराट कोहली के सलामी जोड़ीदार फिल साल्ट महज 8 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, इसके बाद किंग कोहली ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर मोर्चा संभाला. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई. विराट बेहतरीन लय में दिखाई दिए. 

बेंगलुरु और हैदराबाद के मैच का लेखा-जोखा 

सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस हारकर पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 201 रनों का स्कोर खड़ा किया. हैदराबाद के लिए कप्तान ईशान किशन ने 38 गेंद में 80 रनों की धुआंधार पारी खेली. युवा अनिकेत वर्मा ने सिर्फ 18 गेंद में 43 रन बना दिए. हालांकि, चिन्नास्वामी जैसे छोटे ग्राउंड पर यह स्कोर मैच विनिंग नहीं था. आरसीबी ने सिर्फ 9 के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया. फिल साल्ट आठ रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने टीम पर प्रेशर नहीं आने दिया. पडिक्कल ने सिर्फ 26 गेंद में 61 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं किंग कोहली आरसीबी को जीत दिलाकर वापस लौटे. आरसीबी ने 202 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 15.4 ओवर में ही हासिल कर लिया.

Published at : 29 Mar 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Virat Kohli IPL RCB Vs SRH Royal Challengers Bengaluru Vs Sunrisers Hyderabad IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL 2026 के पहले मैच में विराट कोहली ने रचा इतिहास, बना दिया ऐसा रिकॉर्ड जिसका टूटना बेहद मुश्किल
IPL 2026 के पहले मैच में विराट कोहली ने रचा इतिहास, बनाया ऐसा रिकॉर्ड जिसका टूटना बेहद मुश्किल
क्रिकेट
RCB VS SRH: विराट ने पहले आरसीबी को जिताया मैच, फिर अनुष्का शर्मा को दिया फ्लाइंग किस, जीत के जश्न का वीडियो देखिए
विराट ने पहले आरसीबी को जिताया मैच, फिर अनुष्का शर्मा को दिया फ्लाइंग किस, जीत के जश्न का वीडियो देखिए
क्रिकेट
आरसीबी ने 202 रन का टारगेट आसानी से किया चेज, ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
आरसीबी ने 202 रन का टारगेट आसानी से किया चेज, ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
क्रिकेट
RCB vs SRH Full Highlights: बेंगलुरु की धमाकेदार जीत, विराट और पडिक्कल ने उड़ाईं हैदराबाद की धज्जियां; सिर्फ 94 गेंद में 202 रन चेज
बेंगलुरु की धमाकेदार जीत, विराट और पडिक्कल ने उड़ाईं हैदराबाद की धज्जियां; 94 गेंद में 202 रन चेज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'हूती की इंट्री' से इजरायल में खलबली ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Gujrat News: धमाके से सिहर उठा पूरा इलाका, सिलेंडर फटने से हड़कंप! | Fire News | Rajkot News
Chitra Tripathi: लगातार हमले, फिर भी नहीं झुका ईरान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trump
Sandeep Charudhary: 29वें दिन भी जारी है जंग, दुनिया पर संकट भारी! | Seedha Sawal | World War 3
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या ईरान में होगा ग्राउंड ऑपरेशन? अमेरिका ने भेजे 3500 सैनिक, घातक होने वाला है युद्ध
क्या ईरान में होगा ग्राउंड ऑपरेशन? अमेरिका ने भेजे 3500 सैनिक, घातक होने वाला है युद्ध
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 8वीं पास 'साइबर किंगपिन' गिरफ्तार, 2 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, 10 राज्यों में था फैला जाल
8वीं पास 'साइबर किंगपिन' गिरफ्तार, 2 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, 10 राज्यों में था फैला जाल
बॉलीवुड
IPL 2026: विराट कोहली ने दी फ्लाइंग किस तो शर्माने लगीं अनुष्का शर्मा, वायरल वीडियो
IPL 2026: विराट कोहली ने दी फ्लाइंग किस तो शर्माने लगीं अनुष्का शर्मा, वायरल वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
आईपीएल 2026
RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
विश्व
Israel US Iran War Live: जंग के बीच पाकिस्तान का नया दावा, कहा- होर्मुज से 20 और जहाजों के निकालने पर सहमत हुआ ईरान
LIVE: जंग के बीच पाकिस्तान का नया दावा, कहा- होर्मुज से 20 और जहाजों के निकालने पर सहमत हुआ ईरान
हेल्थ
Immunotherapy Cancer Treatment: क्या कैंसर से खुद लड़ सकता है हमारा शरीर, जानें कैसे काम करती है इम्यूनोथेरेपी और कब असरदार?
क्या कैंसर से खुद लड़ सकता है हमारा शरीर, जानें कैसे काम करती है इम्यूनोथेरेपी और कब असरदार?
शिक्षा
Teen Study Tips : बच्चों की स्टडी टेबल पर न रखें ये 5 आइटम्स, पढ़ाई पर पड़ता है भारी असर, यहां देखें पूरी लिस्ट
बच्चों की स्टडी टेबल पर न रखें ये 5 आइटम्स, पढ़ाई पर पड़ता है भारी असर, यहां देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget