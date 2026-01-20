भारतीय एथलीटों को खेल के मैदान से बाहर जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसका एक दुखद उदाहरण सामने आया है. देश के शीर्ष पोल वॉल्ट खिलाड़ी देव मीना और कुलदीप यादव को ट्रेन से उतार दिया गया और वे पनवेल रेलवे स्टेशन पर घंटों फंसे रहे. इस घटना को लेकर लोग सोशल मीडिया पर काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं. दरअसल, टीटीई ने दोनों एथलीटों से कहा कि उन्हें ट्रेन में अपने पोल ले जाने की इजाजत नहीं है और इसी कारण उन्हें उतार दिया.

मीना और यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि वे पनवेल स्टेशन पर करीब पांच घंटे तक फंसे रहे और अधिकारियों को यह समझाने की कोशिश करते रहे कि ये पोल उनके खेल के लिए जरूरी सामान हैं,लेकिन रेलवे अधिकारी ने उनकी एक बात नहीं मानी.

कुलदीव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,'' हमारे देश में खेलों को कोई भी ज्यादा महत्व नहीं देता है इसलिए हम खेल में मेडल लाने में खिलाड़ी सबसे नीचे से टॉप करते हैं. देश के टॉप खिलाड़ी Pole Vaulter Veenu meena और Kuldeep Yadav ट्रेन में अपने पोल को लेकर यात्रा कर रहे थे इसलिए TTE ने ट्रेन से उतार दिया. अब ऐसे TTE को तत्काल बर्खास्त करके कार्यवाही करनी चाहिए क्यूंकि इस तरह के TTE ट्रेन को अपने बाप की जागीर समझने लगते हैं.'

स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म NNIS ने भी इस घटना का वीडियो शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा अगर इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी भी एक TTE की मनमर्जी पर ट्रेन से उतरने पर मजबूर हो सकता है, तो जूनियर एथलीटों को सफर के दौरान किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती होगी, ये सोचने वाली बात है.