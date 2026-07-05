डेब्यू के बाद अगले ही मैच से होगी वैभव सूर्यवंशी की छुट्टी? पूर्व क्रिकेटर ने भेजा बड़ा मैसेज 

वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने बीते शनिवार (04 जुलाई) इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया. अपने पहले मैच में वैभव ने 2 छक्कों की मदद से 14 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया. वह बड़ी पारी नहीं खेल सके, जिसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या अगले मैच से उनकी छुट्टी कर दी जाएगी? इस पर टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने बात की.

उनका मानना है कि वैभव को खिलाना जारी रखना चाहिए. उसे अगले मैच से ड्रॉप नहीं करना चाहिए. उसे ब्रेक देने का कोई मतलब नहीं होगा. उसे आराम की भी जरूरत नहीं है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करते हुए लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने कहा, "उसे व्हाइट बॉल क्रिकेट में उचित मौके देने चाहिए और फिर देखना चाहिए कि वह कैसा परफॉर्म कर रहा है. उसे जारी रखना चाहिए. उसे ब्रेक या फिर आराम देने का कोई मतलब नहीं है. उसे आराम की जरूरत नहीं है. वह लगातार पूरे साल खेल सकता है."

पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने आगे कहा, "एक बल्लेबाज के रूप में उसे गेंदबाजों वाली फिटनेस की जरूरत नहीं है. लंबे वक्त तक बैटिंग करने से उसे एकाग्रता और मानसिक क्षमता भी मिलेगी, जिससे वो लंबे वक्त तक खेल पर ध्यान बनाए रख सकेगा."

अगले 20 सालों का निवेश

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने आगे कहा, "एक बार आप उसे खिलाने का तय करेंगे, तो आपको उसे पर्याप्त मौके देने होंगे. ध्यान रहे, वो अगले 20 सालों का निवेश है. फिलहाल वैभव को कोच, कप्तान और बाकी खिलाड़ियों से सपोर्ट चाहिए. अगर वह कुछ मैचों में अच्छा नहीं करता है, तो उसे बैक किया जाना चाहिए. उसे जारी रखना चाहिए."

इंग्लैंड टी20 सीरीज का अगला मैच

भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का अगला यानी तीसरा मैच 07 जुलाई (मंगलवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में होगा.

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