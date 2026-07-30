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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटCSK छोड़कर इंग्लैंड पहुंचे स्टीफन फ्लेमिंग, ECB ने बनाया नया हेड कोच

CSK छोड़कर इंग्लैंड पहुंचे स्टीफन फ्लेमिंग, ECB ने बनाया नया हेड कोच

Stephen Fleming Head Coach England: स्टीफन फ्लेमिंग को इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है. उन्होंने ब्रेंडन मैक्कुलम की जगह ली है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 30 Jul 2026 03:58 PM (IST)
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स्टीफन फ्लेमिंग को इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है. फ्लेमिंग ने कुछ दिन पहले ही IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स का साथ छोड़ा था. फ्लेमिंग, इंग्लैंड के टेस्ट कोच के रूप में ब्रेंडन मैक्कुलम की जगह लेंगे. ECB ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया सीरीज में इंग्लैंड की हार के बाद मैक्कुलम को कोच पद से हटा दिया था. फ्लेमिंग के साथ-साथ ECB ने जो रूट को नया टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है.

बताते चलें कि ब्रेंडन मैक्कुलम सिर्फ टेस्ट कोच पद से हटाए गए थे. इंग्लैंड की वनडे और टी20 टीम के कोच अब भी मैक्कुलम ही हैं. स्टीफन फ्लेमिंग भी उन्हीं की तरह न्यूजीलैंड से आते हैं और पिछले 19 साल से चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए थे. 2008 में वो इसी टीम से खेले थे और 2009 से बतौर कोच CSK फ्रेंचाइजी में अपनी सेवाएं दे रहे थे. मगर इसी साल 13 जुलाई को फ्लेमिंग ने चेन्नई टीम का साथ छोड़ दिया था.

स्टीफन फ्लेमिंग के सामने बतौर टेस्ट कोच पहली बड़ी चुनौती पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज होगी. इंग्लैंड और पाकिस्तान की 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी. 

ECB द्वारा जारी स्टेटमेंट के अनुसार कोच बनने के बाद स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा, "मैं बतौर टेस्ट कोच इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ जुड़ने पर बहुत उत्साहित हूं. यह विश्व क्रिकेट में कोचिंग के सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक है और इस पद पर नियुक्ति से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं."

स्टीफन फ्लेमिंग ने साल 2008 में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया था. न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने 111 टेस्ट मैचों में 7172 रन बनाए. वहीं 280 वनडे मैचों में उनके नाम 8037 रन हैं. फ्लेमिंग ने 5 टी20 मुकाबलों में भी न्यूजीलैंड टीम का प्रतिनिधित्व किया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Jul 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
England Cricket Team Stephen Fleming
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