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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटFact Check: भारत और पाकिस्तानी कप्तान के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल! वर्ल्ड कप मैच में बवाल; जानें क्या है सच

Fact Check: भारत और पाकिस्तानी कप्तान के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल! वर्ल्ड कप मैच में बवाल; जानें क्या है सच

Fact Check Harmanpreet Kaur Fatima Sana Fight Video: महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया. उसके बाद दोनों टीम के कप्तानों की फाइट का वीडियो वायरल हो रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Jun 2026 11:54 AM (IST)
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रविवार को महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया. यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत रही, वहीं 5 विकेट लेने के लिए दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि हरमनप्रीत कौर की पाकिस्तानी कप्तान से भयंकर लड़ाई हो गई.

वायरल वीडियो का सच

भारत की पाकिस्तान पर 64 रनों की जीत के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना की लड़ाई हो गई. वायरल वीडियो में देखा गया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पहले हरमनप्रीत को कुछ कहा, जिसके बाद भारतीय कप्तान ने उनका गला पकड़ लिया और धक्का भी दिया. बाद में अंपायर और अन्य खिलाड़ियों ने बीच-बचाव किया.

एबीपी लाइव ने इस वीडियो की जांच की तो पाया कि इसे एआई से जनरेट किया गया है. हरमनप्रीत कौर और फातिमा सना के बीच बहस और मैदान पर लड़ाई का यह वीडियो पूरी तरह फेक है. पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना का जर्सी नंबर 14 है, लेकिन वायरल वीडियो में उनका जर्सी नंबर 55 दिखाया गया. वहीं अंपायर की जर्सी का रंग लाल होता है, जबकि सामने ये वीडियो में जर्सी का रंग गहरा लाल दिखाया गया है. ऐसे कई सबूत इस वीडियो को फेक साबित करते हैं.

हरमनप्रीत-फातिमा ने नहीं मिलाया हाथ

महिला टी20 वर्ल्ड कप में जब भारत और पाकिस्तान का मैच शुरू होने से पहले हरमनप्रीत कौर और फातिमा सना टॉस के लिए बाहर आईं, तो दोनों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया था. भारत की ओर से यह नो हैंडशेक पॉलिसी 2025 मेंस एशिया कप से ही चली आ रही है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 Jun 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Women T20 World Cup Fact Check INDW Vs PAKW Fatima Sana HARMANPREET KAUR
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