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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'चाहे मैं कितना भी अच्छा करूं, लेकिन...', दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल से पहले वैभव सूर्यवंशी ने क्यों कहा ऐसा

'चाहे मैं कितना भी अच्छा करूं, लेकिन...', दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल से पहले वैभव सूर्यवंशी ने क्यों कहा ऐसा

वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन में शामिल हैं, जिसका रविवार से सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल मैच है. इससे पहले वैभव का इंटरव्यू बीसीसीआई ने शेयर किया है. देखें उन्होंने क्या कुछ कहा.

Written By : शिवम |  Updated at : 29 Aug 2026 12:07 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं कि वह रेड बॉल क्रिकेट में कैसा खेलते हैं, हालांकि दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले मैच में उनका बल्ला नहीं चला था. वह सिर्फ 8 रन बना पाए थे, लेकिन उनकी टीम ईस्ट जोन ने जीत दर्ज की थी. अब उनकी टीम का सेमीफाइनल मैच सेंट्रल जोन के साथ है, जो रविवार 30 अगस्त से शुरू होगा. इससे पहले बीसीसीआई डोमेस्टिक ने 15 वर्षीय बल्लेबाज का इंटरव्यू शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईशान भैया (ईशान किशन) ने मुझे रिस्क लेकर गेंदबाजी दी थी लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं विकेट टेकिंग गेंदबाज हूं.

वैभव सूर्यवंशी ने क्वार्टर फाइनल में गेंदबाजी की थी. बल्ले से फ्लॉप रहने वाले वैभव ने 2 विकेट चटकाए थे. उन्होंने गेंदबाजी करने को लेकर कहा कि हर बल्लेबाज को गेंदबाजी और हर गेंदबाज को बल्लेबाजी करने में मजा आता है. उन्होंने कहा, "अगर आप किसी भी बल्लेबाज से पूछोगे तो उसे गेंदबाजी करने में मजा ही आता है. या तो गेंदबाज को बल्लेबाजी करने में और बल्लेबाज को गेंदबाजी करने में, दोनों को उतना ही मजा आता है."

वैभव ने आगे कहा, "विकेट नहीं गिर रहा था, तो मुझे बोला गया 2-3 ओवर डालने के लिए. ईशान भैया को लगा कि वो रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं विकेट टेकिंग गेंदबाज हूं. मेरे दिमाग में इतना ही था कि मैं 5 विकेट विकेट भी लूंगा तो भी गेंदबाजी मुझे 3 ही ओवर करने को मिलेगी. तो उसमें मैं जितना अच्छा डाल सकता हूं, वो करूं. काफी मजा आया, क्योंकि बैटिंग में उतना अच्छा नहीं गया था इसलिए गेंदबाजी में योगदान देकर अच्छा लगा. बल्लेबाज विकेट लेने में काफी एन्जॉय करते हैं, तो काफी मजा आया."

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ईस्ट जोन ने क्वार्टर फाइनल में नार्थ ईस्ट जोन को पारी और 210 रनों के बड़े अंतर से हराया था. अब टीम रविवार से सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी. दूसरा सेमीफाइनल भी कल से ही शुरू होगा, जो साउथ जोन और नार्थ जोन के बीच है. खिताबी भिड़ंत रविवार, 6 सितंबर से शुरू होगी.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 29 Aug 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Vaibhav Sooryavanshi Duleep Trophy 2026
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