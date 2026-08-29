वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं कि वह रेड बॉल क्रिकेट में कैसा खेलते हैं, हालांकि दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले मैच में उनका बल्ला नहीं चला था. वह सिर्फ 8 रन बना पाए थे, लेकिन उनकी टीम ईस्ट जोन ने जीत दर्ज की थी. अब उनकी टीम का सेमीफाइनल मैच सेंट्रल जोन के साथ है, जो रविवार 30 अगस्त से शुरू होगा. इससे पहले बीसीसीआई डोमेस्टिक ने 15 वर्षीय बल्लेबाज का इंटरव्यू शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईशान भैया (ईशान किशन) ने मुझे रिस्क लेकर गेंदबाजी दी थी लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं विकेट टेकिंग गेंदबाज हूं.

वैभव सूर्यवंशी ने क्वार्टर फाइनल में गेंदबाजी की थी. बल्ले से फ्लॉप रहने वाले वैभव ने 2 विकेट चटकाए थे. उन्होंने गेंदबाजी करने को लेकर कहा कि हर बल्लेबाज को गेंदबाजी और हर गेंदबाज को बल्लेबाजी करने में मजा आता है. उन्होंने कहा, "अगर आप किसी भी बल्लेबाज से पूछोगे तो उसे गेंदबाजी करने में मजा ही आता है. या तो गेंदबाज को बल्लेबाजी करने में और बल्लेबाज को गेंदबाजी करने में, दोनों को उतना ही मजा आता है."

वैभव ने आगे कहा, "विकेट नहीं गिर रहा था, तो मुझे बोला गया 2-3 ओवर डालने के लिए. ईशान भैया को लगा कि वो रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं विकेट टेकिंग गेंदबाज हूं. मेरे दिमाग में इतना ही था कि मैं 5 विकेट विकेट भी लूंगा तो भी गेंदबाजी मुझे 3 ही ओवर करने को मिलेगी. तो उसमें मैं जितना अच्छा डाल सकता हूं, वो करूं. काफी मजा आया, क्योंकि बैटिंग में उतना अच्छा नहीं गया था इसलिए गेंदबाजी में योगदान देकर अच्छा लगा. बल्लेबाज विकेट लेने में काफी एन्जॉय करते हैं, तो काफी मजा आया."

𝐁𝐨𝐰𝐥 𝐢𝐭 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐕𝐚𝐢𝐛𝐡𝐚𝐯 𝐒𝐨𝐨𝐫𝐲𝐚𝐯𝐚𝐧𝐬𝐡𝐢 🎯



​Meet the secret wicket-taker who enjoys bowling and answered his captain’s 'risky' call 🤙 - By @jigsactin#DuleepTrophy pic.twitter.com/ZhZ0QkeyZm — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 29, 2026

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ईस्ट जोन ने क्वार्टर फाइनल में नार्थ ईस्ट जोन को पारी और 210 रनों के बड़े अंतर से हराया था. अब टीम रविवार से सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी. दूसरा सेमीफाइनल भी कल से ही शुरू होगा, जो साउथ जोन और नार्थ जोन के बीच है. खिताबी भिड़ंत रविवार, 6 सितंबर से शुरू होगी.

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