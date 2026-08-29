कोहली से ग्रेट बुमराह... अश्विन के इस फैसले से चौंके फैन

भारत के पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन से सभी फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट भारतीय खिलाड़ी चुनने के लिए कहा गया, उन्हें 2 विकल्प दिए जा रहे थे. उनके द्वारा चुने गए खिलाड़ियों में से फिर उन्हें एक को चुनने के लिए कहा जा रहा था, इस तरह उन्होंने सबसे ग्रेटेस्ट खिलाड़ी के तौर पर सचिन तेंदुलकर को चुना. इससे पहले उनसे रोहित शर्मा और विराट कोहली में से एक को चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने कोहली को चुना, लेकिन जसप्रीत बुमराह को कोहली से ग्रेटेस्ट बताया. इसने कुछ फैंस को चौंका दिया, खासकर कोहली के फैंस को.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो पर आर अश्विन से ग्रेटेस्ट भारतीय क्रिकेटर चुनने के लिए कहा गया. सबसे पहले उनके सामने विजय हजारे और सचिन तेंदुलकर का नाम आया, उन्होंने कहा कि हजारे को उन्होंने खेलते हुए नहीं देखा तो सचिन को चुनूंगा. फिर उनसे विराट कोहली और रोहित शर्मा में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया, इस पर अश्विन ने कहा, "ये मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन तीनों फॉर्मेट में मैं कोहली को चुनूंगा."

कपिल देव को उन्होंने हरभजन से ऊपर रखा, फिर उनसे सुनील गावस्कर और हरभजन सिंह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तीनों फॉर्मेट में सहवाग को ग्रेटेस्ट बताया. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये गावस्कर के साथ अनफेयर है. उन्होंने रवींद्र जडेजा से ऊपर एमएस धोनी को रखा, लेकिन इसके लिए बहुत सोचा. जसप्रीत बुमराह और अनिल कुंबले में से उन्होंने बुमराह को चुना. इसके बाद उनका खुद का नाम सौरव गांगुली के साथ लिया गया तो उन्होंने गांगुली को चुना.

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कोहली या बुमराह

अश्विन ने सचिन को गांगुली से ऊपर रखा. द्रविड़ से ऊपर कपिल देव को रखा. धोनी से ऊपर सहवाग को रखा. इसके बाद उनके सामने विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह का नाम आया. इस पर अश्विन ने कहा, "टेस्ट क्रिकेट में विराट बेशक लीजेंड हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है. उन्होंने टूर्नामेंट जिताए हैं, लेकिन मैं जसप्रीत बुमराह के साथ जाना चाहूंगा."

सचिन ग्रेटेस्ट भारतीय क्रिकेटर

इसके बाद उनसे सचिन और सहवाग में से किसी को चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने सचिन को चुना. फिर कपिल देव और जसप्रीत बुमराह का नाम आया, उन्होंने कपिल देव को चुनते हुए कहा कि, "भारत के लिए बतौर कप्तान वर्ल्ड कप जीता, ऑलराउंडर हैं." फिर फाइनल राउंड में कपिल और सचिन तेंदुलकर का नाम आया तो उन्होंने सचिन को तीनों फॉर्मेट में अभी तक के ग्रेटेस्ट भारतीय क्रिकेटर के रूप में चुना.

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