कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे टेस्ट में मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 से बाहर रखे जाने पर सवाल उठाते हुए धर्म की वजह से भेदभाव करने का आरोप लगाया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'नाम सिराज है, यही क्या कम है?' बता दें कि सिराज को नहीं खिलाए जाने पर क्रिकेट जगत भी हैरान है. वसीम जाफर, आकाश चोपड़ा, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों ने भी इसको लेकर सवाल उठाया.

एएनआई से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा, "कहा जा रहा है कि अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई. उनका नाम सिराज है, और शायद इसीलिए उन्हें जगह नहीं मिली. अगर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी उन्हें नहीं चुना जा रहा है, तो यह साफ तौर पर भेदभाव है."

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