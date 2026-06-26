IND vs IRE 1st T20 का LIVE प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स, संभावित XI; क्या वैभव करेंगे डेब्यू?

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs IRE 1st T20: भारत बनाम आयरलैंड पहले टी20 का लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स, संभावित XI; क्या वैभव सूर्यवंशी करेंगे डेब्यू?

IND vs IRE 1st T20: भारत बनाम आयरलैंड पहले टी20 का लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स, संभावित XI; क्या वैभव सूर्यवंशी करेंगे डेब्यू?

IND vs IRE 1st T20 Playing 11, Live Streaming: भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 आज है. वैभव सूर्यवंशी पर सस्पेंस बरकरार है कि क्या उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी. जानिए मैच का लाइव प्रसारण कहां होगा.

Written By : शिवम |  Updated at : 26 Jun 2026 12:32 PM (IST)
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भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज कई मायनों में खास है, जिसका पहला मैच आज बेलफास्ट में खेला जाएगा. हर जगह वैभव सूर्यवंशी को लेकर चर्चा हो रही है, कई दिग्गज उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर देखने के लिए उत्सुक हैं तो कई मानते हैं कि अभी 15 साल के इस खिलाड़ी को अभी इंतजार करना होगा. दरअसल भारत के पास ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन के रूप में ऐसे टॉप आर्डर बल्लेबाज हैं, जो लगातार अच्छा करते हुए आ रहे हैं. इसलिए सवाल है कि किसकी जगह वैभव खेल सकते हैं? श्रेयस  अय्यर के लिए बतौर कप्तान ये पहली सीरीज है, जानिए आज टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकती है. मैच का लाइव प्रसारण भारत में कब, किस चैनल पर होगा?

आयरलैंड क्रिकेट टीम आज तक किसी भी फॉर्मेट में भारत के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर पाई है. टी20 की बात करें तो दोनों के बीच खेले गए सभी 8 मैच भारत ने जीते हैं. आज बेलफास्ट में बारिश की संभावना है, और ओवरकास्ट कंडीशन में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. ऐसे में बल्लेबाजों के लिए परिस्थिति चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन आयरलैंड के गेंदबाजों के सामने ये थोड़ी कम होगी.

क्या आज वैभव सूर्यवंशी करेंगे डेब्यू?

सभी फैंस उत्सुक हैं टॉस के लिए, जब इसका पता चलेगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी आज अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं या नहीं. अभी तक सिर्फ अटकलें हैं, हालांकि माना जा रहा है कि भारतीय मैनेजमेंट उन प्लेयर्स को ड्राप न करें जो अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं. इसलिए वैभव का डेब्यू शायद आज न हो.

यह भी पढ़ें- कौन हैं जय मूदरा ? वैभव सूर्यवंशी के साथ 29 साल का ये खिलाड़ी भी कर सकता है इंटरनेशनल डेब्यू

भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, रवि बिश्नोई.

India vs Ireland पहला T20 कहां पर होगा?

भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. इसे स्टॉर्मोंट क्रिकेट ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है.

India vs Ireland पहला T20 कितने बजे शुरू होगा? 

भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 भारतीय समयनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा. टॉस 5:30 बजे होगा.

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी की कुंडली का वो सच, जो 2027 में हिला देगा क्रिकेट करियर!

India vs Ireland T20 का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

भारत बनाम आयरलैंड मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा.

India vs Ireland T20 की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी?

भारत बनाम आयरलैंड पहले टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर होगी.

भारतीय टी20 स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अक्षर पटेल, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, शिवम् दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, हर्षित राणा, सुयश शेडगे. 

आयरलैंड का टी20 स्क्वॉड

लोरकन टकर (कप्तान और विकेटकीपर), जॉर्ज डोकरेल, स्टीफन दोहनी (विकेटकीपर), हैरी टेक्टर, गैरेथ डेलानी, बेन कैलिटज, टिम टेक्टर, रॉस अडेर, मैथ्यू हम्फ्रेस, गोविन होए, लियाम मैकार्थी, रुबेन विल्सन, जय मुंद्रा, मैथ्यू होलार्ड.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 26 Jun 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Live Cricket Match India Playing XI IND Vs IRE Live Streaming IND Vs IRE Live India Vs Ireland India Vs Ireland 1st T20 Vaibhav Sooryavanshi
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