UPL 2025: उत्तराखंड प्रीमियर लीग में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सोशल मीडिया पर अचानक हलचल मचा दी है. हरिद्वार की ओर से खेलने वाले 27 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज नीरज राठौर ने टी20 फॉर्मेट में महज 39 गेंदों में शतकीय पारी खेलकर सबको चौंका दिया. नैनीताल टाइगर्स के खिलाफ खेलते हुए नीरज ने ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी की कि गेंदबाजों के हाथ-पांव फूल गए. उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने ना केवल मैच का रुख बदल दिया बल्कि दर्शकों को भी रोमांचित कर दिया.

नैनीताल टाइगर्स के खिलाफ धमाकेदार पारी

नैनीताल टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरिद्वार की टीम शुरुआत में लड़खड़ा गई और टीम ने जल्दी ही दो विकेट खो दिए. टीम जब दबाव में थी, तभी क्रीज पर उतरे नीरज राठौर. उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया और गेंदबाजों पर हावी हो गए. शुरुआत में थोड़ी देर पिच समझने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ चौके-छक्के लगाकर नैनीताल के गेंदबाजों की लय पूरी तरह बिगाड़ दी.

250 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन

नीरज ने अपनी इस पारी में कुल 8 चौके और 8 छक्के जड़े. उनका स्ट्राइक रेट 250 से ज्यादा रहा, यानी हर ओवर में औसतन बाउंड्री निकली. विरोधी टीम के गेंदबाज उन्हें रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे और उनके सामने बेबस नजर आए. दूसरी ओर से हिमांशु सोनी ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और 34 गेंदों में 70 रन बनाए. दोनों खिलाड़ियों की साझेदारी ने मैच को एकतरफा बना दिया और हरिद्वार ने 199 रन का लक्ष्य सिर्फ 15.5 ओवर में हासिल कर लिया.

कौन हैं नीरज राठौर?

नीरज राठौर 27 साल के क्रिकेटर हैं और उत्तराखंड की घरेलू टीम से खेल चुके हैं. उन्होंने 2022 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दो मैच खेले थे, हालांकि उस वक्त बल्ले से खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. लंबे वक्त तक टीम से बाहर रहने के बाद इस धमाकेदार पारी ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है. उनकी पारी ने यह साबित कर दिया कि अगर सही मौके मिले तो वो टीम के लिए बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं.

दर्शकों के लिए यादगार मैच

इस मैच में दोनों टीमों ने मिलकर करीब 400 रन बनाए और कुल 26 छक्के लगे, लेकिन जिस तरह नीरज ने मैदान पर बल्ला घुमाया, उसने दर्शकों को उनके बड़े भविष्य की झलक दिखा दी. उनकी यह पारी आने वाले दिनों में उत्तराखंड क्रिकेट की सबसे चर्चित पारियों में गिनी जाएगी.