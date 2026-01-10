वैभव सूर्यवंशी अच्छी तरह जानते हैं कि बल्लेबाजों की धुनाई कैसे की जाती है. अंडर-19 वर्ल्ड कप से पहले उनका बल्ला रनों की बारिश कर रहा है. अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 15 जनवरी से होगी, लेकिन उससे पहले 10 जनवरी को विश्व कप के वॉर्मअप मैच में भारत और स्कॉटलैंड का आमना-सामना हुआ. इस मैच में 14 वर्षीय वैभव ने 96 रनों की तूफानी पारी खेली है. उनकी तूफानी पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 374 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया.

पिछले एक सप्ताह में वैभव सूर्यवंशी ने चार पारियों में 160 गेंदों में 302 रन बनाए हैं. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 3 ODI मैचों की यूथ सीरीज में 302 रन बनाए थे. सूर्यवंशी का बल्ला पिछली 4 पारियों में किस कदर गरजा है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इन 4 पारियों में 27 छक्के और 21 चौके लगाए हैं.

192 का स्ट्राइक रेट, 9 चौके और 7 छक्के

अंडर-19 वर्ल्ड कप के वॉर्मअप मैच में भारतीय टीम के लिए कप्तान आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की. म्हात्रे 22 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सूर्यवंशी पर फिर से गेंदबाजों की पिटाई करने का भूत सवार था. उन्होंने 27 गेंद में अपनी फिफ्टी पूरी की. इस 14 वर्षीय बल्लेबाज ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 50 गेंदों में 96 रन बनाए. इस पारी में उनके बल्ले से 9 चौके और 7 छक्के निकले और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 192 का रहा. इस मैच में सूर्यवंशी के अलावा आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा और अभिज्ञान कुंडू ने फिफ्टी लगाई.

पिछली 10 पारियों का प्रदर्शन

पिछली 10 पारियों में वैभव सूर्यवंशी ने 613 रन बनाए हैं. इन 10 पारियों में उनके बल्ले से 3 अर्धशतक और 2 शतक निकले हैं. वो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में 127 रन बनाकर आ रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया का नेतृत्व करते हुए उन्होंने 206 रन बनाए थे.

अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 15 जनवरी-6 फरवरी तक खेला जाएगा. इस वर्ल्ड कप में 16 टीम भाग लेंगी. भारतीय टीम को बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और यूएसए के साथ ग्रुप A में रखा गया है. वैभव सूर्यवंशी को भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में चुना गया है, जो लगातार पारियों में रनों का अंबार लगाते आ रहे हैं.

