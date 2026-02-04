हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटU19 World Cup: U19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बड़ा मौका, वैभव सूर्यवंशी बन सकते हैं नंबर-1 बल्लेबाज, बाबर आजम को छोड़ सकते हैं पीछे

U19 World Cup: U19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बड़ा मौका, वैभव सूर्यवंशी बन सकते हैं नंबर-1 बल्लेबाज, बाबर आजम को छोड़ सकते हैं पीछे

U19 World Cup 2026 के सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी की एक बड़ी पारी न सिर्फ उन्हें एक्टिव खिलाड़ियों में नंबर-1 बना सकती है, बल्कि U-19 क्रिकेट में बाबर आजम का पुराना रिकॉर्ड भी खतरे में डाल सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 04 Feb 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

U19 World Cup: अंडर-19 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और पूरे टूर्नामेंट में उसका प्रदर्शन दमदार रहा है. टीम ने गेंद और बल्ले दोनों से विरोधियों को दबाव में रखा है. हालांकि इस शानदार सफर के बीच एक नाम है, जिससे फैंस को अब भी बड़ी पारी का इंतजार है- वैभव सूर्यवंशी. अब अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में उनके पास खुद को साबित करने के साथ-साथ रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराने का बड़ा मौका होगा.

टूर्नामेंट में अब तक शांत रहा बल्ला

वैभव सूर्यवंशी को अंडर-19 क्रिकेट का सबसे आक्रामक बल्लेबाज माना जाता है. इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कुछ अच्छी शुरुआत की हैं, लेकिन अब तक कोई यादगार पारी नहीं खेल पाए हैं. उन्होंने करीब 200 रन बनाए हैं, जो खराब नहीं हैं, लेकिन उनकी काबिलियत को देखते हुए यह आंकड़ा साधारण माना जा रहा है. ऐसे में सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का सबसे सही मंच है.

नंबर-1 बनने से बस एक कदम दूर

अंडर-19 वनडे क्रिकेट में एक्टिव खिलाड़ियों के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी दूसरे स्थान पर हैं. उनसे आगे सिर्फ बांग्लादेश के अजीजुल हकीम हैं, जिनकी टीम अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. हकीम ने 37 मैचों में 42.03 के औसत से1261 रन बनाए हैं. अगर वैभव सेमीफाइनल में लगभग 90 से 100 रन के आसपास की पारी खेलते हैं, तो वह इस लिस्ट में टॉप पर पहुंच सकते हैं. वैभव के नाम 23 मैच में 1169 रन दर्ज हैं. इस दौरान उनका औसत 50.82 का रहा है. 

बाबर आजम का पुराना रिकॉर्ड भी खतरे में

रिकॉर्ड की बात यहीं खत्म नहीं होती. पाकिस्तान के मौजूदा स्टार बाबर आजम ने अंडर-19 वनडे क्रिकेट में कुल 1271 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी इस आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं हैं. एक शतकीय पारी उन्हें बाबर के रिकॉर्ड से आगे ले जा सकती है. यह उपलब्धि किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए खास मानी जाएगी.

स्ट्राइक रेट बना रहा है अलग पहचान

जहां रन अभी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं, वहीं वैभव का स्ट्राइक रेट उनकी सबसे बड़ी ताकत है. अंडर-19 वनडे में उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है, जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है. अगर वह लंबी पारी खेलते हैं, तो मैच का रुख कुछ ही ओवर में बदल सकता है.

सेमीफाइनल में बड़ा मौका

अफगानिस्तान की टीम मजबूत है और उनके गेंदबाज चुनौती पेश कर सकते हैं. हालांकि अगर वैभव सूर्यवंशी इस दबाव वाले मुकाबले में जम गए, तो भारत के लिए फाइनल का रास्ता आसान हो सकता है. यह मैच सिर्फ टीम इंडिया के लिए नहीं, बल्कि वैभव के करियर के लिए भी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.  

Published at : 04 Feb 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
Babar Azam Vaibhav Suryavanshi U19 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Responsible Nations: जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
महाराष्ट्र
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
विश्व
Global Firepower 2026: अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
क्रिकेट
IND U19 vs AFG U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal Impact: Adani Group Stocks में ज़बरदस्त Rally | Paisa Live
Budget 2026: New Income Tax Law से ITR भरने का Process होगा Easy | Paisa Live
वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'फादर ऑफ डील' से विपक्ष की क्यों बढ़ी मुश्किल? | India US Trade Deal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Responsible Nations: जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
महाराष्ट्र
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
'देवेंद्र फडणवीस को क्या अधिकार है?' NCP विलय की चर्चा के बीच सीएम पर भड़के शरद पवार
विश्व
Global Firepower 2026: अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
अमेरिका टॉप पर, पाकिस्तान की हालत खराब… ताकतवर सेना के मामले में भारत कहां?
क्रिकेट
IND U19 vs AFG U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
साउथ सिनेमा
सुपरस्टार की दरियादिली आई सामने, सफाई कर्मचारी को पहनाई सोने की चेन, तस्वीरें वायरल
सुपरस्टार की दरियादिली आई सामने, सफाई कर्मचारी को पहनाई सोने की चेन
यूटिलिटी
अमृत उद्यान में कैसे ले जा सकते हैं स्कूल-कॉलेज का ग्रुप, कितने सदस्यों की होती है लिमिट?
अमृत उद्यान में कैसे ले जा सकते हैं स्कूल-कॉलेज का ग्रुप, कितने सदस्यों की होती है लिमिट?
हेल्थ
LED Light Side Effects: कमरे में लगी हैं LED लाइट्स तो हो जाइए सावधान, जानें कैसे कर रहीं दिमाग को कंफ्यूज
कमरे में लगी हैं LED लाइट्स तो हो जाइए सावधान, जानें कैसे कर रहीं दिमाग को कंफ्यूज
जनरल नॉलेज
Land Of Pirates: इस देश को कहा जाता है समुद्री लुटेरों का देश, जानें क्यों पड़ा इसका यह नाम?
इस देश को कहा जाता है समुद्री लुटेरों का देश, जानें क्यों पड़ा इसका यह नाम?
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget