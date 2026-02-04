U19 World Cup: अंडर-19 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और पूरे टूर्नामेंट में उसका प्रदर्शन दमदार रहा है. टीम ने गेंद और बल्ले दोनों से विरोधियों को दबाव में रखा है. हालांकि इस शानदार सफर के बीच एक नाम है, जिससे फैंस को अब भी बड़ी पारी का इंतजार है- वैभव सूर्यवंशी. अब अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में उनके पास खुद को साबित करने के साथ-साथ रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराने का बड़ा मौका होगा.

टूर्नामेंट में अब तक शांत रहा बल्ला

वैभव सूर्यवंशी को अंडर-19 क्रिकेट का सबसे आक्रामक बल्लेबाज माना जाता है. इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कुछ अच्छी शुरुआत की हैं, लेकिन अब तक कोई यादगार पारी नहीं खेल पाए हैं. उन्होंने करीब 200 रन बनाए हैं, जो खराब नहीं हैं, लेकिन उनकी काबिलियत को देखते हुए यह आंकड़ा साधारण माना जा रहा है. ऐसे में सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का सबसे सही मंच है.

नंबर-1 बनने से बस एक कदम दूर

अंडर-19 वनडे क्रिकेट में एक्टिव खिलाड़ियों के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी दूसरे स्थान पर हैं. उनसे आगे सिर्फ बांग्लादेश के अजीजुल हकीम हैं, जिनकी टीम अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. हकीम ने 37 मैचों में 42.03 के औसत से1261 रन बनाए हैं. अगर वैभव सेमीफाइनल में लगभग 90 से 100 रन के आसपास की पारी खेलते हैं, तो वह इस लिस्ट में टॉप पर पहुंच सकते हैं. वैभव के नाम 23 मैच में 1169 रन दर्ज हैं. इस दौरान उनका औसत 50.82 का रहा है.

बाबर आजम का पुराना रिकॉर्ड भी खतरे में

रिकॉर्ड की बात यहीं खत्म नहीं होती. पाकिस्तान के मौजूदा स्टार बाबर आजम ने अंडर-19 वनडे क्रिकेट में कुल 1271 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी इस आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं हैं. एक शतकीय पारी उन्हें बाबर के रिकॉर्ड से आगे ले जा सकती है. यह उपलब्धि किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए खास मानी जाएगी.

स्ट्राइक रेट बना रहा है अलग पहचान

जहां रन अभी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं, वहीं वैभव का स्ट्राइक रेट उनकी सबसे बड़ी ताकत है. अंडर-19 वनडे में उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है, जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है. अगर वह लंबी पारी खेलते हैं, तो मैच का रुख कुछ ही ओवर में बदल सकता है.

सेमीफाइनल में बड़ा मौका

अफगानिस्तान की टीम मजबूत है और उनके गेंदबाज चुनौती पेश कर सकते हैं. हालांकि अगर वैभव सूर्यवंशी इस दबाव वाले मुकाबले में जम गए, तो भारत के लिए फाइनल का रास्ता आसान हो सकता है. यह मैच सिर्फ टीम इंडिया के लिए नहीं, बल्कि वैभव के करियर के लिए भी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.