हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, लिस्ट में ये भारतीय कप्तान भी शामिल

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, लिस्ट में ये भारतीय कप्तान भी शामिल

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के नाम आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. इस लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 02 Mar 2026 06:25 AM (IST)
Preferred Sources

Most Catches For ICC Men's T20 World Cup: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के इतिहास में केवल रन और विकेट ही नहीं, बल्कि मैदान पर पकड़े गए शानदार कैच भी मैच का पासा पलटने में अहम भूमिका निभाते हैं. इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दुनिया के कई दिग्गज शामिल हैं, जिनमें भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. बता दें, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के नाम दर्ज है. यहां हम आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ा है.

टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप-5 खिलाड़ी

1. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 25 कैच

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर काबिज हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान टी20 विश्व कप के 41 मैचों में शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए कुल 25 कैच पकड़े हैं.

2. एबी डिविलियर्स (साउथ अफ्रीका) - 23 कैच

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने अपने करियर में कुल 30 टी20 विश्व कप के मैच खेले हैं, जिसमें वे 23 कैच लपकने में सफल रहे हैं.

3. ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) - 23 कैच

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान टी20 विश्व कप के 35 मैचों में शानदार फील्डिंग करते हुए कुल 23 कैच पकड़े हैं.

4. रोहित शर्मा (भारत) - 21 कैच

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने 2007 से 2024 के बीच कुल 47 टी20 विश्व मैचों में 21 कैच लपकने में सफल रहे हैं.

5. मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड) - 19 कैच

न्यूजीलैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. उन्होंने अपने करियर में कुल 28 टी20 विश्व कप के मैच खेले हैं, जिसमें गुप्टिल ने 19 कैच पकड़े हैं.

Published at : 02 Mar 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
AB De Villiers David Warner Martin Guptil Cricket News Rohit SHarma GLENN MAXWELL T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, लिस्ट में ये भारतीय कप्तान भी शामिल
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप-5 खिलाड़ी, लिस्ट में ये भारतीय कप्तान भी शामिल
क्रिकेट
सेमीफाइनल की चारों टीमें तय, भारत का इंग्लैंड से होगा मुकाबला; जानें किसने किसने किया है क्वालीफाई
सेमीफाइनल की चारों टीमें तय, भारत का इंग्लैंड से होगा मुकाबला; जानें किसने किसने किया है क्वालीफाई
क्रिकेट
छठी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, सुपर-8 के अंतिम मैच में वेस्टइंडीज को रौंदा; संजू सैमसन चमके
छठी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, सुपर-8 के अंतिम मैच में वेस्टइंडीज को रौंदा
क्रिकेट
IND vs WI Super-8: शान से सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, वेस्टइंडीज को अंतिम ओवर में चटाई धूल; संजू सैमसन रहे जीत के हीरो
शान से सेमीफाइनल में भारत, वेस्टइंडीज को अंतिम ओवर में चटाई धूल; संजू सैमसन रहे जीत के हीरो
Advertisement

वीडियोज

Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Iran Israel War: खामेनेई की मौत से भड़का ईरान, सड़कों पर तांडव! | Khamenai Death | War News
महाविनाश की सबसे बड़ी 'सनसनी' !
Israel Iran War: विश्व तनाव चरम पर, ईरान-इज़राइल संघर्ष और मिसाइल हमलों की चेतावनी | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: Khamenei को ट्रेस कर रहा था America..खुला राज! | Iran Israel War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुबई में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं तो फिर ईरान ने वहां क्यों दागीं मिसाइलें? सामने आई ये वजह
दुबई में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं तो फिर ईरान ने वहां क्यों दागीं मिसाइलें? सामने आई ये वजह
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर के सभी जिलों में प्रतिबंध होंगे लागू, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की शहादत के बाद फैसला
कश्मीर के सभी जिलों में प्रतिबंध होंगे लागू, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की शहादत के बाद फैसला
क्रिकेट
सेमीफाइनल की चारों टीमें तय, भारत का इंग्लैंड से होगा मुकाबला; जानें किसने किसने किया है क्वालीफाई
सेमीफाइनल की चारों टीमें तय, भारत का इंग्लैंड से होगा मुकाबला; जानें किसने किसने किया है क्वालीफाई
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
विश्व
'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Voting Rights Prisoners: इस देश में कैदी भी दे सकते हैं वोट, जानें क्यों है ऐसा कानून
इस देश में कैदी भी दे सकते हैं वोट, जानें क्यों है ऐसा कानून
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget